Bitlis'in ters lale güzelliği

Kaynak: İHA
Bitlis'in ters lale güzelliği
Bitlis'in huzur veren tepesinde ters lale güzelliği dikkat çekti.

Bitlis merkez ile Mutki arasındaki Karçınbaşı Tepesi, renkli ters laleleriyle adeta bir görsel bayram sunuyor.

Yerel olarak ‘ağlayan gelin’ ya da ‘hüzün çiçeği’ diye anılan bu nadide laleler, özellikle doğu bölgelerinde baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor.

Isınan havalarla birlikte açan bu laleler, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Yalnızca yılda 20 gün kadar ömrü olan ve koruma altında olan bu değerli çiçeklere zarar verenlere 387 bin 141 TL tutarında ceza kesiliyor.

Yolculuğu sırasında bu eşsiz laleleri keşfeden fotoğraf sanatçısı Emrah Kendilci, Mutki yolunda bu güzellikleri gözlemledi.

Ters lalelerin koparılmasının ağır bir cezası olduğunu belirten Kendilci, bu doğa harikası tepenin herkes tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini ifade etti.

Son Haberler
Avrupa Parlamentosu Rusya'daki seçimleri tanımayacak Dünya
Avrupa Parlamentosu Rusya'daki seçimleri tanımayacak
Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha Spor
Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha
Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı Yerel Haberler
Tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü yaralandı
Ayak kokusunun geçmesi için çözümler Keşfet
Ayak kokusunun geçmesi için çözümler
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu Gündem
Kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu
Belçika İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak Gündem
Belçika İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağıracak