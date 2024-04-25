Bitlis'in ters lale güzelliği

Bitlis merkez ile Mutki arasındaki Karçınbaşı Tepesi, renkli ters laleleriyle adeta bir görsel bayram sunuyor.

Yerel olarak ‘ağlayan gelin’ ya da ‘hüzün çiçeği’ diye anılan bu nadide laleler, özellikle doğu bölgelerinde baharın müjdecisi olarak kabul ediliyor.

Isınan havalarla birlikte açan bu laleler, doğa tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından büyük ilgi görüyor.

Yalnızca yılda 20 gün kadar ömrü olan ve koruma altında olan bu değerli çiçeklere zarar verenlere 387 bin 141 TL tutarında ceza kesiliyor.

Yolculuğu sırasında bu eşsiz laleleri keşfeden fotoğraf sanatçısı Emrah Kendilci, Mutki yolunda bu güzellikleri gözlemledi.

Ters lalelerin koparılmasının ağır bir cezası olduğunu belirten Kendilci, bu doğa harikası tepenin herkes tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini ifade etti.