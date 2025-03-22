Bitlis'te 100 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Bitlis'te 100 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 2 gündür yoğun kar yağışı etkili oluyor. Yağışlar nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışma başlatıldı.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Bitlis ve çevresinde dün kar yağışı başladı. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle merkezdeki kar kalınlığı 10, kırsal ve yüksek kesimlerde 30 santimetreyi aştı.

Yoğun kar nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, 10 ayrı şantiyede bulunan 71 iş makinesi ve 75 personelle karla mücadele çalışması yaptıklarını, köy yollarının ek kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağını söyledi.

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Karayolları ve belediye ekipleri de kent merkezinde yoğun bir çalışma yürütüyor.

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Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının salı gününe kadar aralıklarla süreceğini belirtti.

Bitlis'te 100 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 100 köy yolu ulaşıma kapandı

Bitlis'te 100 köy yolu ulaşıma kapandı

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