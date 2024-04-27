Bitlis'te kaçak keklik avlayanlara 63 bin lira ceza

Kaynak: AA
Bitlis'te kaçak keklik avlayanlara 63 bin lira ceza
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kaçak avladıkları 8 keklikle yakalanan 2 kişiye 63 bin lira ceza uygulanırken, kafesler ve tuzaklar imha edildi.

Bitlis Valiliği, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 Nisan'da Aygır köyü mevkisindeki Süphan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, araçta 5 tahta kafes, 4 kıl tuzak ve gizlenme örtüsü ele geçirilirken, kaçak avlanan 8 kekliğe el konuldu.

Kafes avcılık yaptığı belirlenen araçtaki 2 kişiye toplam 63 bin lira para ceza kesildi.

8 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolleri sonrası doğaya salındı, kafesler ve tuzaklar imha edildi.

aa-20240427-34393747-34393745-bitliste-kacak-keklik-avlayan-2-kisiye-63-bin-lira-ceza-uygulandi.jpg

aa-20240427-34393747-34393746-bitliste-kacak-keklik-avlayan-2-kisiye-63-bin-lira-ceza-uygulandi.jpg

Son Haberler
Muş'ta havada gizemli bir cisim görüldü! Kimse gözünü ayıramadı Yerel Haberler
Muş'ta havada gizemli bir cisim görüldü! Kimse gözünü ayıramadı
Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe'de Spor
Aziz Yıldırım 6 yıl sonra Fenerbahçe'de
Dolabın kulpuna takılan kız havada böyle asılı kaldı Yaşam
Dolabın kulpuna takılan kız havada böyle asılı kaldı
Zehir tacirlerine baskın Gündem
Zehir tacirlerine baskın
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Hollandalı VAR hakemi Spor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisine Hollandalı VAR hakemi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Atilla Yeşilada: Hazır olun büyük çöküş olacak Ekonomi
Atilla Yeşilada: Hazır olun büyük çöküş olacak