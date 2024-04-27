Bitlis'te kaçak keklik avlayanlara 63 bin lira ceza

Bitlis Valiliği, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 25 Nisan'da Aygır köyü mevkisindeki Süphan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, araçta 5 tahta kafes, 4 kıl tuzak ve gizlenme örtüsü ele geçirilirken, kaçak avlanan 8 kekliğe el konuldu.

Kafes avcılık yaptığı belirlenen araçtaki 2 kişiye toplam 63 bin lira para ceza kesildi.

8 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından sağlık kontrolleri sonrası doğaya salındı, kafesler ve tuzaklar imha edildi.