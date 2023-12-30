Bitlis'te tüm etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı

Kaynak: İHA
Bitlis'te tüm etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı
Bitlis'te kent genelinde eylem ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı. Karar, valilik tarafından açıklandı.

Bitlis Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığını açıkladı.

Valilikte yapılan açıklamada, "Bitlis il sınırları içerisinde il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı 30 Aralık 2023 tarihi saat 00.01’den 01 Ocak 2024 tarihi saat 23.59’a kadar 3 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; yapılması zorunlu olan etkinlikler dışında kalan miting, açık ve kapalı yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar. Halk kürsüleri şeklinde toplantı/toplanmalar/halk toplantıları, ses-yayın araçları taşıt, mobil gibi araçlar ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları. Her türlü stant açma, imza toplama/imza kampanyası, dilek feneri/balon uçurtmak, dron, paramotor/planör gibi her türlü hava faaliyetler. Kamu kurum/kuruluşları hariç olmak üzere anma toplantısı/anma töreni, panel, konferans, çalıştay, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim gibi faaliyetler. Meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş/poster asma, sticker yapıştırma türdeki her türlü eylemler ve etkinliklerin ve faaliyetlerin yapılması için mülki idare amirliğine en az kırk sekiz saat önceden etkinliğin yapılacağı yer, tarih, başlayış ve bitiş saatleri, program bilgisi, idarece talep edilen sair belgeler gibi bildirimde bulunmak şartıyla mülki idare amirinin iznine bağlanması uygun görülmüştür" denildi.

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