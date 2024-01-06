Bitmek bilmeyen öksürüğü olanlara müjde. İşte mucize ot

Doğal besinler, insanların sağlıklı olmaları ve hastalıklara karşı korunmaları için tercih ettikleri bir seçenek olmayı sürdürüyor.

Mucize faydaları olduğu ortaya çıkan kılıç otu; göğüs yumuşatması, öksürüğü kesmesi ve iştah açıcı özelliği olmasıyla dikkatlerden kaçmadı.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, hava yollarını mukus, mikrop, bakteri ve yabancı cisim gibi maddelerden temizlemeye yarayan bir refleks olduğu biliniyor.

Vücutta adeta bir savunma mekanizması gibi çalışan öksürük, çoğu zaman normal kabul edilmesi dikkat çekti.

KILIÇ OTU NASIL KULLANILIR?

Kılıç otunun çay olarak içildiği bildirildi.

Kılıç otundan yapılan yağın cilde sürülerek masaj yapılabileceği bildirildi.

UYARI : Kılıç otu ürünlerini kullanırken güneşe çok maruz kalmayın, çünkü ciltte tahriş ve kabarcıklara neden olabileceğinin altı çizildi.