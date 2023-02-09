Adıyaman'da depremzedeler Kılıçdaroğlu'na dert yandı: Biz kaderimize terk edildik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Adıyaman'ın merkezini ve Gölbaşı ilçesini ziyaret etti.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletirken yakınlarını kaybedenlere de başsağlığı diledi.

“BİZ KADERİMİZE TERK EDİLDİK”

ANKA’da yer alan bilgilere göre, depremzedeler, “Sayın genel başkanım biz kaderimize terk edildik. Başbakan nerede, İçişleri Bakanı nerede? Televizyonda konuşmasını biliyorlar.” diyerek tepkilerini gösterdiler.

“BİSKÜVİ GELİYOR BATTANİYE GELMİYOR”

Adıyamanlı bir vatandaş, Kılıçdaroğlu’na “Mazot gelmiyor. Yağ gelmiyor. Şeker gelmiyor. Herkes bisküvi, çikolata yolluyor. Bisküvi ve çikolatayı biz ne yapacağız? Battaniye gelmiyor. Kimse bakmıyordu Adıyaman'a. Kimse demiyordu Adıyaman nerede? Oya gelince gelip bizim gözümüzü çıkarıyorlar” dedi.

NE ELEKTRİK VAR, NE MAZOT

Kılıçdaroğlu, vatandaşa “Siz söylüyorsunuz. Bunun tamamını televizyonlar yayınlayacak. Sesinizi duyuracağız” diye cevap verdi. Bir başka vatandaş ise şunları söyledi:

Ne şeker var ne yağ var ne elektrik var ne mazot var. Adıyaman diye bir şey haritadan silinmiş. Millet bu saatten sonra arabada oturuyor. Arabada oturduğu zaman mazot da yok. Millet sabaha kadar titriyor. Dün de bir binbaşı geldi, “Derdiniz ne” diye sordu. “Bildir yukarıya” dedim. 10 TIR mazot gönderin. Siz yiyorsunuz, doymuyorsunuz. Biraz da bize gönderin. Yazık günahtır, bu kadar sorumsuzluk olmaz.

KENDİ CENAZESİNİ KENDİ ÇIKARIYOR

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a yardım için gelen bir vatandaş ise Cumhuriyet Mahallesi'ndeki durumu şu sözlerle anlattı:

Mahallede ne elektrik ne su ne AFAD ne bir görevli hiçbir şekilde kimse yok. Bu konuda yardımcı olun. İnsanlar kendi cenazesini kendi çıkarıyor. 15 bin kişilik bir mahalle. Ben Şanlıurfa'dan geldim, yardım için buradayım. Ama üç gündür biz oradaki insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Ne kadar yardım gönderebilirseniz çok seviniriz.

İSTANBUL’A GİTMEK İÇİN YARDIM İSTEDİLER

Çocuklarıyla birlikte Kılıçdaroğlu'nun yanına gelen Adıyamanlı bir depremzede İstanbul'a gitmek için yardım istedi. Kılıçdaroğlu, “Nereye gideceksiniz” diye sorunca depremzede “Gidecek yerimiz var” yanıtını verdi.

Adıyaman'dan gitmek istediğini söyleyen bir başka depremzede ise Kılıçdaroğlu'na, “Bugün çıkmak istiyoruz, bugün çıkamayacak mıyız buradan? İki gün donduk zaten. Bugün bekliyoruz” dedi. Kılıçdaroğlu da “Bir vekilimiz burada. Araç bulmak gerekiyor. Araç olacak ki biz çıkartalım” yanıtını verdi.

“BÜTÜN AKRABALARIMIN EVİ YIKILDI”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise “Ankara'ya gelmek isteyen olursa yurdumuz da misafir edebiliriz” dedi. Aynı vatandaş Kılıçdaroğlu'na, “Ben yeğenlerimi almak için oraya geldim, kendi evime götürmek istiyorum. Şu anda yeğenlerimin psikolojisi tamamen bitmiş vaziyette. Benim Malatya'da bütün akrabalarımın evi yıkıldı. Şu anda bunları buradan çıkarmak istiyorum. Akrabalarımın çoğundan haber alınamıyor” dedi.

KAHRAMANMARAŞ’A DA GİTTİ

Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ı ve depremin merkez üssü Pazarcık İlçesini ziyaret etti.

“BORÇLARI NASIL ÖDEYECEĞİZ”

Borçlarının olduğunu söyleyen bir depremzede, “Biz devlet büyüklerimizden şunu bekliyoruz; benim evim gitmiş, iş yerim gitmiş. Bankalara borcum var, esnaf kefalete borcum var, mal aldığım yerlere borcum var. Yiyecek ekmeği bulamazken, bu borçları nasıl ödeyeceğim. Yakınlarımızı kaybetmişiz. Daha bugün bu iş makineleri burada.” dedi.

“BENİM ÇOCUKLARIM GİTTİ BAŞKANIM! BİZİ KURTARIN”

Kılıçdaroğlu'na sarılan bir depremzede ise, “Biz ne yapacağız. Benim çocuklarım gitti başkanım. Bizi kurtarın. Ekiplerinizi sürün buraya” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

KEPÇE LAZIM, VİNÇ LAZIM, KARDEŞİM ÜÇ GÜNDÜR ENKAZDA

Kardeşi ve yeğenlerinin enkaz altında olduğunu gözyaşları içerisinde Kılıçdaroğlu'na anlatan genç bir kadın ise, “Kepçe lazım, vinç lazım. Kardeşim 3 gündür enkazda. Damla apartmanında iki yeğenim var, iki kardeşim var. Allah aşkına ne olur vinç istiyoruz. AFAD geliyor, vinç yok. Vinç olmadığı için yapamıyorlar. Allah rızası için ne olur ilgilenin. Başınızdan sağmayın gözünüzü seveyim.” diyerek yardım istedi.

“YARDIM DAĞITIMINDA CİDDİ SORUNLAR VAR”

Kılıçdaroğlu, “Yardımların dağıtımında da ciddi sorunlar var. Onun için de genel merkezimizdeki bir birimi aktive edeceğiz ve deprem konusunda da çalışmalarını isteyeceğiz. Böylece bir şekilde var olan sorunları biran önce çözmek ve gidermek istiyoruz. Türkiye zengin ve güçlü bir ülke. Bizim belediye başkanlarımızın tümü seferber olmuş durumda. Büyükşehir belediye başkanlarıyla beraber geldim. Onların ekiplerinin nasıl çalıştığını gördüm, nasıl insan kurtardıklarını gördüm. Elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz.” dedi.