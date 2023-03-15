Petrolün fiyatı dünyada düşüyor. Bizde sadece indirimcik var

Hem Brent petrol hem de WTI Teksas türü petrol uluslararası piyasalarda düşüşe geçti. Brent Petrol sabah 09.15 itibarıyla 78,30 dolardan aynı dakikalarda ise WTI Teksas petrolü de 72,16 dolardan işlem gördü. Bu düşüşe en büyük etkenin ise resesyon ve dolar endeksindeki yükseliş olarak gösteriliyor. Ancak ülkemizde bu düşüş fiyatlara çok fazla etkisi olmuyor. Çünkü sadece motorine bir 'indirimci' geldi.

Emtia piyasalarında geçen hafta para politikaları ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler nedeniyle sert düşüşler öne çıktı. En büyük darbeyi yüzde 7.7 değer kaybıyla pamuk yedi. Onu yüzde 7 kayıpla nikel, yüzde 5.6 kayıpla pirinç ve yüzde 4.3 değer kaybıyla çinko takip etti.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, dolar endeksinde geçen hafta yaşanan yükselişin emtia piyasalarında satışların artmasına yol açtığını ifade etti.

"SATIŞ BASKISI ARTIYOR"

ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gelmesinin emtia fiyatlarında düşüşleri beraberinde getirdiğini belirten Ergezen, resesyon endişelerinin etkili olmaya devam ettiğini aktardı. Buğday üretim tahminlerinde artışın sürdüğünü, mısırda da stok beklentilerinin yükseldiğini söyleyen Ergezen, pirinçte de üretim tahminlerinin artmasının satış baskısını artırdığını vurguladı.

Ergezen, Fransa'da şeker pancarı üretiminin düşeceğine ve Hindistan'da şeker üretiminin azalacağına yönelik beklentilerin şeker fiyatlarını desteklediğini kaydetti. Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları yüzünden yükselen dolar endeksi bu hafta düşüşe geçti.

Emtia uzmanlarının bu hafta için öngörüsü ise şöyle: Petrol resesyon kokusunu alması ile beraber kritik 75 dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Emtia piyasalarında geçen hafta para politikaları ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler nedeniyle sert düşüşler öne çıktı. En büyük darbeyi yüzde 7.7 değer kaybıyla pamuk yedi. Onu yüzde 7 kayıpla nikel, yüzde 5.6 kayıpla pirinç ve yüzde 4.3 değer kaybıyla çinko takip etti.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, dolar endeksinde geçen hafta yaşanan yükselişin emtia piyasalarında satışların artmasına yol açtığını ifade etti.

"SATIŞ BASKISI ARTIYOR"

ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerin üzerinde gelmesinin emtia fiyatlarında düşüşleri beraberinde getirdiğini belirten Ergezen, resesyon endişelerinin etkili olmaya devam ettiğini aktardı. Buğday üretim tahminlerinde artışın sürdüğünü, mısırda da stok beklentilerinin yükseldiğini söyleyen Ergezen, pirinçte de üretim tahminlerinin artmasının satış baskısını artırdığını vurguladı.

Ergezen, Fransa'da şeker pancarı üretiminin düşeceğine ve Hindistan'da şeker üretiminin azalacağına yönelik beklentilerin şeker fiyatlarını desteklediğini kaydetti. Geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları yüzünden yükselen dolar endeksi bu hafta düşüşe geçti.

Emtia uzmanlarının bu hafta için öngörüsü ise şöyle: Petrol resesyon kokusunu alması ile beraber kritik 75 dolar seviyesinin hemen altında işlem görüyor.

Rapora göre, küresel petrol arz şubatta bir önceki aya göre günlük 600 bin varil artışla yaklaşık 101 milyon 900 bin varile yükseldi ve geçen yılki seviyenin 2 milyon 800 bin varil üzerinde gerçekleşti. Grubun günlük ham petrol üretimi ise şubatta bir önceki aya kıyasla 117 bin varil artarak yaklaşık 28 milyon 920 bin varil oldu. Böylece, OPEC'in küresel petrol üretimindeki payı yüzde 28,4 olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde, OPEC içinde ham petrol üretimi en çok Nijerya'da arttı. Angola ise ham petrol üretiminin en fazla gerilediği ülke oldu. Günlük üretim, şubatta önceki aya göre Nijerya'da 72 bin varil artarken, Angola'da 52 bin varil geriledi. Aynı dönemde, OPEC dışı ülkelerde günlük petrol üretimi ise 500 bin varil artarak yaklaşık 73 milyon varil oldu.