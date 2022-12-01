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Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstanlı'dan açıklama: Bize böyle bir son yazmam lazımdı

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ile Ece Dağıstanlı, dün 3 yıllık evliliklerini noktaladı. Fazıl Say'ın ardından Ece Dağıstan da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İçinde Fazıl Say ile fotoğraflarının olduğu kutunun fotoğrafını yayınlayan Dağıstanlı duygusal bir mesaj yazdı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:35
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"Bize böyle bir son yazmam lazımdı" Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstanlı'dan açıklama

Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstanlı'dan açıklama: Bize böyle bir son yazmam lazımdı
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Ünlü piyanist Fazıl Say ve Ece Dağıstan 2019 yılında İtalya’nın Milano kentinde nikah masasına oturmuştu. Çift dün tek celsede boşandı. 

Sosyal medya hesabından mahkeme çıkışı el ele çekilen fotoğraflarını paylaşan Say, altına şu notu düştü:

"Çok üzgünüm, eşim Ece ile evliliğimizi bugün sonlandırdık. Beykoz Adliye binasına el ele girdik, el ele çıktık Ece ile. Hatıralarımızı, anılarımızı, tüm güzel hikayelerimizi , seslerimizi, en iyi şekilde anacağım her zaman. Sevgi, aşk, emek, bağlılık ve şefkat dolu 7 yıllık bir sevgililik. Ben biliyorum. Dostlarım biliyor. Zor ve kötü bir dünyada, iki insan ezilebiliyor yüklerin altında, çare bulamıyor tedavi etmeye, “bir ve iki birey arasında” bocalıyor, Bazen, dertlere yeniliyor, imkan olamıyor bir çıkışa, hem “her şeye”, hem de “hiç bir şeye” yol alan ömürlerimizde. İki insan da mutlu olsun, Ece mutlu olsun. Ece hep iyi olsun. Böyle daha iyi belki. Yeni bir “büyük” sayfa açılıyor “büyük dönem” başlıyor, şimdi, yalnız hayatımda, iyi bir güzergah çizerek, iyiye yol almak istediğim, kendi yaşamıma sahip çıkacağım, sağlığıma, müziğe ve her şeye. Dostlarımla, Hepimiz üzgünüz bugün. Sevgiyle, saygıyla. İçtenlikle."

"TÜM ANILARIMIZI CAM KUTULARDA SAKLAMAK VARDI"

Boşanma sonrası Instagram hesabından içinde Fazıl Say ile fotoğrafının olduğunu bir kutunun fotoğraflarını paylaşan Dağıstan ise şu ifadeleri kullandı:

"Hikayenin içinde ilk görüşte aşk vardı, yıllarca hayalini kurmak vardı, uzun yıllar bekleyip denemek yanılmak yine denemek vardı, dinlemek vardı, eğlenmek ağlamak saçmalamak vardı. Şaşırtmak vardı, öğrenmek öğretmek, el ele yürümeyi istemek, korumak kıyamamak, saçını taramak vardı, tam kızacakken gülmek vardı. Tüm anılarımızı cam kutularda saklamak vardı. Elimden gelenin daha iyisini becermeyi istemem vardı ama kendime tutmak zorunda olduğum tek sözüm vardı. O sebeple bize böyle bir son yazmam lazımdı. Çok güzeldi, hepsi hikayeydi."

AYRI EVLERDE YAŞIYORUZ

Üç yıl önce evlenen Fazıl Say ile Ece Dağıstan, yaptıkları açıklamayla dikkatleri üzerine çekmişti. Evlendikten sonra hiç birlikte yaşamadıklarını söyleyen çiftten Dağıstanlı “Biz sevgililiğe devam ediyoruz. Evlerimizi bile birleştirmedik. Ben Fazıl’a veya o bana, hâlâ sırt çantamızla gelip gidiyoruz” derken Say ise “Ayrı evlerde yeni aşıklar gibi yaşıyoruz. Herkesin kendi işi, çalışması, hayatının bireyselliği var” diye konuşmuştu. 

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