Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftası 'Bizim Çocuklar'ın düellosuna sahne oldu.

KENAN YILDIZ KAPTANLIĞI ÜSTLENDİ

İkide iki yapan Arda Güler'in Real Madrid'i henüz galibiyetle tanışamayan Kenan Yıldız liderliğindeki Juventus'u Santiago Bernabeu'da konuk etti. Mücadelede Kenan Yıldız İtalyan devinin kaptanlığını üstlendi.

AYNI ANDA OYUNDAN ÇIKTILAR

İki milli yıldızımız da ilk 11'de başladıkları maçta etkileyici performans sergilediler ve sahayı da aynı anda anda terk ettiler.

Karşılaşmada dakikalar 74'ü gösterdiğinde 1-0 üstünlüğü bulunan Real Madrid'de Xabi Alonso, taraftarın alkışları eşliğinde Arda Güler'i kenara alırken Igor Tudor da kaptanlık pazu bandını takan Kenan Yıldız'ı aynı anda oyundan çıkardı.

REAL MADRID 3'TE 3 YAPTI

Jude Belingham'ın 57'inci dakikada attığı golle sahadan tek farklı galibiyetle ayrılan Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde üçte üç yaptı. Öte yandan Juventus ise ilk yenilgisini aldı ve 2 puanda kaldı.

ARDA GÜLER MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Real Madrid'de gösterdiği performansla büyük alkış alan Arda Güler, maçın oyuncusu seçildi. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan milli yıldıza ödülü takdim edildi.