Bizim Toptan ve g2m iş birliği ev dışı tüketim sektöründeki gücünü artırdı

Türkiye’nin mağaza sayısı bakımından en büyük ve erişilebilirlik açısından en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, 2023 sonunda 40 yılı aşkın Ev Dışı Tüketim (EDT) sektörü tecrübesi olan g2m şirketinin hisselerini Yıldız Holding’den devraldı. Bu hamlesiyle Bizim Toptan, sektör rakipleriyle arayı daha da açtı. TÜİK verilerine göre 2023 yılında EDT sektörünün cirosu 316 milyar TL’ye ulaşırken ülkemizdeki istihdamın yaklaşık beşte biri EDT sektöründe yer alıyor. Bizim Toptan, ülke ekonomisi ve istihdama katkısı bakımından Türkiye için kritik öneme sahip olan bu devasa sektörde, g2m birleşmesiyle açık ara lider konuma geldi. İki şirket bu konumu katıldıkları ANFAŞ 30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’nda “Zirvede Biz Varız” sloganıyla vurguladı ve fuara damga vurdu.

FUARDA ŞİRKET FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

6-9 Şubat tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen fuarda geniş ve gösterişli stantlarıyla yer alan Bizim Toptan ve g2m, iki şirketin birleşmesiyle daha da zenginleşen ürün ve hizmet portföyü ile ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin karşısına çıktı. Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı ve g2m Genel Müdürü Furkan Akiner fuarda ziyaretçilerle bir araya gelerek şirketlerin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

SEKTÖRDE SİNERJİ OLUŞTURDUK

Bizim Toptan ve g2m olarak güçlerini birleştirerek sektörde sinerji oluşturduklarını belirten Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, “Bizim Toptan olarak ülkemizin pazar erişimi en yüksek, en fazla işletmeye dokunan, en yaygın organize toptan marketiyiz. Bu konumumuz; 40 yılı geçen EDT kanalı tecrübesi sayesinde geniş bir satış ve distribütörlük ağı bulunan g2m’nin bünyemize katılmasıyla daha da güçlendi. Yeni yapılanmayla birlikte EDT kanalında açık ara lider konumundayız. Geniş ürün yelpazemizle bu fuarda yer almaktan ve sektör paydaşlarıyla bir araya gelmekten çok mutluyuz" dedi.