Bjelica'nın hayalleri suya düştü

Trabzonspor'dan ayrılığının ardından Rangers ile temasa geçen Bjelica'ya kötü haber geldi. İskoç ekibi teknik direktör Philippe Clement'in takımın başına getirildiğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bjelica'nın hayalleri suya düştü

Editör: Hamza Özalkuş

Trabzonsporla yolların ayrılmasından sonra İskoçya ekibi Rangers ile temasa geçen Nenad Bjelica’ya kötü haber geldi.

"TAKIMIN BAŞINA PHILIPPE CLEMENT GEÇTİ"
Rangers, takımın başına Philippe Clement'in getirildiğini açıkladı. Belçikalı teknik adam, Rangers için yaptığı açıklamada, "Rangers'ın yeni teknik direktörü olmaktan onur duyuyorum. Bana bu fırsatı verdikleri için yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"
jelica Trabzonspor’dan ayrılığı sonrasında, "Ayrıntılara girmek istemiyorum. Türkiye'den ayrılmam kesinleştiğinde bazı temaslarım oldu. Görüştük, konuştuk, ne olacağını göreceğiz." sözlerini sarf etmişti.

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