Kasım ayında gerçekleşen Black Friday alışveriş indirimlerine az bir zaman kaldı. Alışveriş tutkunları Black Friday’in Kasım ayında hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?

2023 BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Black Friday indirimleri bu yıl 24 Kasım 2023 Cuma gününde gerçekleşecek. Birçok mağaza ürünlerini 24 Kasım'da indirimli halleriyle satışa sunacak.

BLACK FRİDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Black Friday, Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran Günü’nden sonra gelen ilk Cuma gününe deniyor. 1932 yılından bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilen Cuma günü, 1961 tarihinden sonra Black Friday yani Kara Cuma olarak adlandırılmış.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Şükran gününden sonraki Cuma günü, dükkanlar erken saatte açılır geç saatte kapatılırdı. Bir süre sonra yoğun çalışma temposuna indirim kampanyaları da dahil edildi. Bu da birçok kişinin indirimlerden faydalanmak için harekete geçmesine neden oldu.

1961 yılında Black Friday indirimleri sebebiyle Philadelpihia’da insanlar yoğunluktan adım atamayacak hale geldi. Yoğunluktan insanların birbirini ezdiği o yıl, bu etkinlik Black Friday olarak anılmaya başlandı.