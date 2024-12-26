Black Myth: Wukong'un son PlayStation 5 yaması işe yaradı mı?

Öncelikle, güncellenen PS5 koduna bir göz atalım. En dikkat çeken değişiklik, artık bir keskinleştirme ayarının mevcut olması. Keskinleştirme uygulanmadığında görüntü yumuşak ama kenarlar nispeten temiz görünüyor. Beşe ayarlandığında, ki bu varsayılan değer, görüntü tipik bir düşük çözünürlüklü güncel nesil konsol oyunu gibi gözüküyor. Ona çekildiğinde ise, yerel kontrastı maksimum seviyeye çıkarmak isteyen oyuncular için en keskin görüntüyü sağlıyor. Başlangıç koduna kıyasla, yedi civarı değer, performans modundaki temel PS5 ile eşleşiyor.

Keskinleştirme ayarı dışında, en belirgin görsel değişiklik, oyunun Lumen GI sunumunun biraz değişmiş olması. Oyun dünyasının belirli bölümlerinde daha belirgin bir gölgelendirme var. Gölge haritaları da bazen farklı görünebiliyor. Diğer modlar da, lansman koduna kıyasla, biraz daha az belirgin olmakla birlikte GI farklılıkları gösteriyor.

Diğer görsel ayarlar da benzer görünüyor. Bunlar arasında çözünürlük de var; içsel olarak 1080p'de kalıyor ve daha yüksek bir çıktı çözünürlüğüne yükseltme yapılmıyor. Ne yazık ki çerçeve üretimi hala devam ediyor ve performans genellikle testlerimde 60fps'yi gayet iyi tutuyor. Oyunun giriş bölümü çerçeve üretimi kapalı olarak çalışıyor ve çoğunlukla 40'lar ve 50'lerde seyrediyor, diğer bölümlerde ise bazı düşüşler yaşanıyor. Bu düşüşlerin nedeni, oyunun özellikle kamera pozisyonundaki ani değişikliklerde çerçeve üretimini devre dışı bırakması olabilir. Hangi yönden bakarsanız bakın, 60fps'de çalışan bir hızlı aksiyon oyununda çerçeve üretimi kullanarak performans modu oluşturulması, giriş gecikmesini etkilediği için pek uygun değil. FSR veya TSR üzerine daha fazla yüklenerek, makul bir 60fps deneyimi sağlamak mümkün olabilir.

Kalite modu ve denge modu, görsel kalite açısından daha belirgin farklılıklar gösteriyor. Kalite modu, bitki örtüsü ve ince geometride daha az tanım ve ayrıntıya sahip. Bu, lansmana kıyasla önemli bir kayıp. Bir piksel sayımı, sorunun kaynağını ortaya çıkarıyor: kalite modu şimdi ortalama 1440p'den 1080p'ye düşmüş görünüyor. Eski kalite modu 4K'ya yükseltme yaparken, yeni kalite modu 1440p veya 1620p gibi görünüyor. Bu, anlaşılması zor bir seçim.

Diğer görsel ayarlar ise artırılmış gibi görünüyor. Gölgeler daha yüksek çözünürlükte ve daha az agresif kademelendirmeyle sunuluyor, bitki örtüsü için çizim mesafesi biraz geliştirilmiş. Temel olarak, lansmanda daha yüksek çözünürlük karşılığında şimdi daha iyi görsel ayarlar elde ediyorsunuz. Çerçeve hızları ise en azından bir anlamda iyileştirilmiş. Orijinal kalite modu kararlı olmayan çerçeve hızlarıyla çalışırken, şimdi sabit bir 30fps kapağı var.

Denge modu ise farklı bir görsel işlem görüyor. Yeni görüntüde daha fazla detay ve artefakt olmadan daha ince geometrik çizgiler sunuluyor. Piksel sayımı, kalite moduna benzer bir yapı gösteriyor: 1080p içsel çözünürlük, subjektif olarak 1440p'ye benzeyen çıktı. Performans açısından, genellikle 45fps'de veya yakınında zaman geçiriyor, bu da bu moddaki varsayılan kapağın hala 45fps olması nedeniyle şaşırtıcı.

Bu yama ile dengeli modun alternatif bir versiyonu da geldi. PS5 120Hz çıkışı otomatik olarak etkinleştirildiğinde, dengeli mod artık 40fps'ye sabitlenmiş durumda. Bu, 120Hz yenileme hızına eşit şekilde uyum sağlayan bir yapı sunuyor. Bu küçük değişiklik, bu modu oldukça kullanışlı hale getiriyor.

PS5 Pro'da kalite ve dengeli modlar benzer görünüyor, ancak kalite modu gölgeler için daha yüksek ayarlara sahip. Her iki modda da Lumen GI sunumu benzer, performans modu ise biraz daha kaba görünüyor. Bu modlar arasında, 120Hz'de 40fps dengeli modun en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum. Giriş tepkisi iyi, çerçeve hızı tutarlı ve oldukça akıcı hissettiriyor.