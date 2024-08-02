Blinken BAE ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü

Kaynak: AA
Blinken BAE ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir dizi önemli görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller tarafından yapılan açıklamada, Blinken'in, Orta Doğu'daki mevcut gerginlikler ve gelişmeler üzerine BAE ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla istişarelerde bulunduğu belirtildi.

Blinken'in Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Gazze'de sürdürülebilir insani yardım sağlanmasını kolaylaştıracak bir ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması için diplomatik çabaların önemi üzerine konuşuldu. Blinken, bu hafta acil tıbbi tedaviye ihtiyaç duyan 148 Filistinlinin tahliyesi dahil, BAE'nin Gazze'ye yaptığı insani yardımlar için teşekkür etti ve ABD'nin ateşkes sağlama taahhüdünü yineledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yapılan görüşmede ise Gazze'de ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması konuları öncelikli olarak ele alındı. Blinken, Suudi Arabistan'ın Gazze'ye yardım ulaştırma çabalarını da takdir etti.

İki bakan, ayrıca Sudan'daki çatışma için ağustos ayında planlanan ateşkes görüşmelerinin önemine değindi ve Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetlerinin anlaşmaya varmasının ve insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının gerekliliğini vurguladılar.

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