Blinken Hizbullah’ı işaret etti

BD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Golan Tepeleri'nde gerçekleşen ve 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan roket saldırısının ardından bir açıklama yaptı.

Blinken, saldırının Hizbullah tarafından gerçekleştirildiğine dair tüm işaretlerin bulunduğunu belirterek, "İsrail'in vatandaşlarını koruma hakkı vardır" ifadesini kullandı. Ayrıca, yaşanan kayıplardan dolayı derin üzüntü duyduklarını ve terörizmin hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını vurguladı.

Blinken, Gazze'de ateşkes için yürütülen yoğun çalışmaların yalnızca Gazze için değil, aynı zamanda İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda kalıcı bir sükunet sağlamak amacıyla da olduğunu ifade etti. Gazze'deki çatışmanın uzun süredir devam ettiğini ve büyük can kaybına yol açtığını hatırlatarak, "İsraillilerin, Filistinlilerin ve Lübnanlıların çatışma ve şiddet tehdidinden uzak bir şekilde yaşamalarını istiyoruz" dedi.

Batı medyasının haberine göre ise Hizbullah söz konusu saldırıyı üstlenmiş değil.