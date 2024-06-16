Blinken’dan bayram mesajı

Kaynak: DHA
Blinken’dan bayram mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Bakan Blinken tarafından kaleme alınan mesajda, “Amerika Birleşik Devletleri adına, burada ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların mübarek Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramın bu yıl pek çok Müslümanın derin acılar yaşadığı bir döneme denk geldiğini biliyoruz. Düşüncelerimiz baskıya maruz kalan ya da çatışmaların etkilerini yaşayanlarla, nefret kaynaklı şiddet ve İslamofobinin diğer biçimlerindeki küresel artışı yaşayanlarla birlikte. Kurban Bayramı, bayramı kutlayan pek çok kişi için inancın, fedakârlığın ve daha iyi bir gelecek için yeniden yeşertilen umudun anıldığı bir gündür. Bugün, Müslüman Amerikalıların liderliğini ve dünyanın dört bir yanındaki pek çok Müslüman toplumun daha iyi bir dünyanın inşasına yaptığı katkıları takdir ediyor, herkesin özgürlük ve refahın tadını çıkarabileceği daha barışçıl bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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