Blinken’dan Haniye suikastı açıklaması

Kaynak: AA
Blinken’dan Haniye suikastı açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastı hakkında ABD'nin önceden bilgi sahibi olmadığını ve olayla herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını belirtti.

Singapur'da Channel News Asia'ya konuşan Blinken, Heniyye'nin suikastının Gazze'deki duruma etkisi hakkında tahminde bulunmanın zor olduğunu ifade etti.

Blinken, ateşkes sağlanmasının savaşın sona ermesi için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Gazze'deki insani durumu hafifletmenin ve esirlerin evlerine dönmesinin önemli olduğunu belirtti.

Singapur ziyaretinde, "Hint-Pasifik Bölgesinde Güvenliği ve Refahı Geliştirme" konulu bir panelde konuşan Blinken, Heniyye'nin suikastının müzakereleri nasıl etkileyeceği sorusuna, ateşkese ulaşmanın öneminin her şeyden önde geldiğini ve bu hedefin Filistinlilerin acısını azaltmak için kritik olduğunu söyledi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, savaşın kaçınılmaz olmadığını, ancak İsrail saldırıya uğrarsa ülkenin savunmasına yardım edeceklerini belirtti.

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