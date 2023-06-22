Blinken'den Hakan Fidan'a NATO baskısı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in mevkidaşı Hakan Fidan'a İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda destek istediği açıklandı.

Blinken'den Hakan Fidan'a NATO baskısı

Editör: Sami Gürel

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmede Ankara'yı İsveç'i NATO'ya katılım hedefinde desteklemeye teşvik ettiğini söyledi.

Türkiye, İsveç'in Batı askeri ittifakına katılma teklifine güvenlik endişelerini gerekçe göstererek itiraz etti, ancak blok üyeleri, Temmuz ayı ortasında Vilnius'ta yapılacak zirveye kadar üye olmasını umduğunu ifade ettiler.

Sözcü Matthew Miller, Londra'daki Ukrayna Kurtarma Zirvesi oturum aralarında Fidan ile yaptığı görüşmede Blinken'in kritik bir zamanda NATO birliğinin önemini vurguladığını söyledi.

Miller, “Blinken ayrıca Türkiye'nin İsveç'in NATO İttifakına şimdi katılmasına verdiği desteği teşvik etti” dedi.

Sözcü, Blinken'in, Ankara'nın Kiev'e verdiği desteği ve Ukrayna'nın Karadeniz limanlarından ihracat yapmasına izin veren tahıl anlaşması üzerindeki çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Finlandiya, Nisan ayında NATO'ya katıldı ancak Türkiye, İsveç'in üyeliğini engellemeye devam ediyor. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Stockholm'de Türkiye karşıtı protestoları engellemedikçe Ankara'dan zirveye yeşil ışık beklememesi gerektiğini söylemişti.

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