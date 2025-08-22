Blok3’ün hakkında soruşturma başlatılmıştı: Kariyerimi birkaç tane iftiraya yedirmem

Blok3’ün hakkında soruşturma başlatılmıştı: Kariyerimi birkaç tane iftiraya yedirmem

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Blok3 adıyla tanınan Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk’e hakkında kasten soruşturma başlattı. Geçtiğimiz gün korumalarla festival alanına gelen Blok3 bu kez korumasız görüntülendi. Blok3, "Kendi başıma getirdiğim kariyerimi bir kaç tane iftiraya yedirmem merak etmeyin" dedi.

Hakkında 'kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamaları bulunan ünlü rapçi bu defa korumasız görüntülendi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Menajer Ferhat Karagöz’ü darp ettikleri iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'Blok3' olarak tanınan Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk’e soruşturma başlattı. İki isim hakkında 'kasten yaralama, tehdit, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, hakaret ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlamaları yöneltildi.

"BENİ BIRAKIN ABİ"

Ünlü rapçi Aleyna Tilki'nin albüm lansmanında korumasız bir şekilde görüntülenen Blok3 hakkındaki soruşturma için ''Beni karalamaya çalışan kimseye inanmayın. Kendi başıma getirdiğim kariyerimi bir kaç tane iftiraya yedirmem merak etmeyin. Söyleyeceklerim bu kadar. Beni bırakın abi'' dedi.

ŞAHSİ KORUMALARIM DEĞİLDİ

Daha sonra ünlü rapçiye birkaç gün önce bir festivaldeki alana korumalarla giriş yaptığı görüntüler soruldu. Blok3 o korumaların şahsi koruması olmadığını söyledi ve o ekibin İstanbul Festivali'ne ait olduğunu söyledi.

