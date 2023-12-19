Blue Origin New Sheppard roketini yeniden fırlattı

Ünlü iş insanı Jeff Bezos’un sahibi olduğu Blue Origin havacılık ve uzay şirketi, 1 yıldan fazla bir sürenin ardından ABD’nin Texas eyaletinden New Shepard roketini yeniden fırlattı.

İlk olarak geçen yılın Eylül ayında fırlatılan roket, kısa bir süre sonra yere çakılmıştı. Roket ikinci denemesinde, fırlatılmasının ardından 107 kilometre yüksekliğe ulaşması sonrası taşıdığı kapsülü bıraktıktan sonra yeryüzüne başarılı şekil iniş yaptı.

Uçuşu 10 dakika süren roketin, mürettebatsız şekilde gerçekleştirilen uçuş sırasında roketten ayrılan kapsül ise paraşüt yardımıyla çöle iniş yaptı.