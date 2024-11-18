Bluesky kullanıcı verilerini kullanmamakta kararlı

ABD seçimleri sonrası büyük bir ivme kazanan Bluesky, Cuma günü yaptığı açıklamada, kullanıcı içeriklerini generatif yapay zeka eğitimi için kullanmayacağını duyurdu. Bu yaklaşım, X (eski Twitter) ve Meta’nın Threads gibi platformlarının veri kullanımı politikalarıyla taban tabana zıt bir duruş sergiliyor. Bluesky’nin bu açıklaması, X’in üçüncü tarafların kullanıcı içeriklerini AI eğitimi için kullanmasına izin veren yeni hizmet şartlarının yürürlüğe girdiği gün geldi.

Bluesky’nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “Birçok sanatçı ve içerik üreticisi Bluesky’yi evi olarak seçti. Diğer platformların veri eğitimi politikalarına yönelik kaygılarını anlıyoruz. İçeriğinizi generatif yapay zeka eğitimi için kullanmıyoruz ve bunu yapma niyetimiz de yok.”

AI moderasyon ve algoritmalarla sınırlı

Bluesky, moderasyon süreçlerinde AI kullandığını belirtti. Şirket, zararlı içerikleri ayıklamak ve insan moderatörlerin üzerindeki yükü hafifletmek için yapay zekadan faydalandığını açıkladı. Ayrıca keşfetme algoritmalarında AI kullanıldığını ifade etti. Ancak, şirket tüm bu sistemlerin kullanıcı içerikleriyle eğitilmiş generatif AI modelleri olmadığını vurguladı.

Bluesky’nin robots.txt dosyası, OpenAI ve Google gibi şirketlerin veri taramasını tamamen engellemezken, platformun açık ve halka açık doğasına dikkat çekiliyor. Şirket sözcüsü Emily Liu, kullanıcı rızasını koruma konusunda aktif bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Kullanıcı sayısında büyük artış

Bluesky, seçim sonrası dönemde ciddi bir kullanıcı artışı kaydetti. Platform, Çarşamba günü kullanıcı sayısının 15 milyonu aştığını ve yalnızca son bir haftada bir milyon yeni kullanıcı kazandığını duyurdu. Web analiz şirketi SimilarWeb’e göre, bu büyüme X kullanıcılarının kitlesel hesap silme dalgasıyla aynı zamana denk geldi. 7 Kasım’da 115 binden fazla X kullanıcısı hesaplarını kapatırken, Bluesky’nin günlük aktif kullanıcı sayısında belirgin bir artış yaşandı.

Bluesky, giderek büyüyen kullanıcı kitlesi ve veri koruma konusundaki kararlılığıyla, sosyal medya platformları arasındaki rekabetin önemli bir oyuncusu haline geliyor.

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