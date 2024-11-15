Bluesky'da kullanıcı patlaması: 24 saatte 1 milyon yeni kayıt

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bluesky'da kullanıcı patlaması: 24 saatte 1 milyon yeni kayıt

Bluesky, son 24 saatte 1 milyondan fazla kullanıcı kaydı alarak toplamda 16 milyon kullanıcıyı geçti. Öte yandan, Instagram’ın Threads platformu da kasım ayında 15 milyon yeni kayıt aldı. Teknoloji devleri, yeniliklerle sosyal medya yarışını hızlandırıyor.

Bluesky, son günlerde büyük bir kullanıcı artışı yaşadı. Şirket, Perşembe günü, son 24 saatte 1 milyon yeni kayıt aldığını duyurdu. Bu artış, özellikle X'in Brezilya’daki yasaklanması, Threads’te yaşanan moderasyon sorunları ve ABD seçim sonuçları gibi olayların etkisiyle hızlandı. Elon Musk’ın, ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’a verdiği açık destek, X kullanıcılarının algoritmik akışlarında Trump yanlısı içeriklerin öne çıkmasına neden olmuştu. Seçim sonrası bir haftada Bluesky’ye 1 milyondan fazla yeni kullanıcı katıldı.

Ancak, Bluesky'nin bu hızlı büyüme sürecinde bazı teknik sorunlar yaşandı. Perşembe günü, internet servis sağlayıcısında yaşanan kablo sorunları, bazı kullanıcıların erişiminde aksamalara neden oldu. Yine de, bu büyüme platformu App Store’da en popüler ücretsiz uygulamalar arasına taşıdı.

Bluesky ve Threads Karşılaştırması: Kullanıcı Etkileşimi ve İstatistikler

Threads’in aylık aktif kullanıcı sayısı 275 milyonu aşarken, Bluesky CEO’su Jay Graber, platformlarının etkileşim oranının daha yüksek olduğunu belirtti. Graber, diğer sosyal ağlardaki %90 izleyici, %9 yorumcu ve %1 içerik üretici oranına kıyasla, Bluesky'de içerik üreten kullanıcı oranının %30'un altına inmediğini ifade etti.

Geçen ay Bluesky, Blockchain Capital öncülüğünde 15 milyon dolarlık bir yatırım aldı ve abonelik sistemi gibi yeni ürün özellikleri geliştirmeyi planladığını açıkladı.

Google’ın Yeni AI Destekli Uygulaması: Gemini ile Tanışın

Google, Perşembe günü iOS için Gemini adlı yeni yapay zeka destekli asistan uygulamasını tanıttı. Daha önce Google uygulaması veya mobil web üzerinden kullanılabilen Gemini, artık iOS’ta 35 dilde metin tabanlı yanıtlar verebiliyor. Kullanıcılar, Türkçe dahil 12 dilde sohbet edebiliyor ve Google’ın Imagen 3 modeliyle görsel oluşturabiliyor.

Bu hamle, Google’ın AI tabanlı hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırma planının bir parçası olarak görülüyor. Gemini, Siri ve ChatGPT entegrasyonuyla birlikte, Google'ın akıllı asistan teknolojilerini daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Google, iOS için Gemini uygulamasını yayınladıGoogle, iOS için Gemini uygulamasını yayınladı

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