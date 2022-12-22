Ülke çetelerin kontrolüne geçince BM'den tüm ülkelere asker gönderin çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Birinci Yardımcısı Amina Mohammed, "imkanı olan" ülkelere güvenlik ve insani krizle yüzleşen Haiti'ye hükümetin talebi doğrultusunda asker göndermeyi değerlendirme çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Mohammed, Haiti'de devam eden güvenlik krizine dair açıklamalarda bulundu.

Mohammed, ülkede güvensizliğin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını ve insan hakları ihlallerinin yaygınlaştığını belirterek, "Silahlı çeteler halkı yıldırmak ve boyun eğdirmek amacıyla öldürme ve toplu tecavüzler de dahil olmak üzere şiddet eylemlerini genişletti" dedi.

"İmkanı olan" BM üyesi ülkelerden Haiti'deki güvenliğin yeniden tesisi ve insani krizin hafifletilmesi için askeri birlik göndermeyi düşünmelerini talep eden Mohammed, Genel Sekreter Antonio Guterres'in ekim ayında yaptığı kuşatma altındaki Haiti Ulusal Polisi'ne uluslararası destek çağrısını yineledi.

ÜLKEDE CİNAYET REKORU KIRILDI

BM'nin Haiti Özel Temsilcisi Helen La Lime de yaptığı konuşmada, ülkedeki çete şiddetinin yanı sıra adam kaçırma, cinayet ve cinsel saldırı vakalarının endişe verici boyutlara ulaştığını bildirerek, "Kasımda 280 taammüden cinayet işlenerek rekor kırıldı" diye konuştu.

Ülkedeki krizin ticaretin tıkanmasına ve ekonomik felakete yol açtığını belirten La Lime, binlerce insanın yerinden edildiğini, okulların yüzde 34'ünün kapalı olduğunu ve kolera vakalarının 15 bine yükseldiğini aktardı.

La Lime, "Nüfusun neredeyse yarısı gıdaya erişimde sorun yaşıyor, 20 bin kişi kıtlık denebilecek koşullarla karşı karşıya" şeklinde konuştu.

ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Robert Wood ise ülkesinin Haiti'ye güvenlik desteği sağlanması yönündeki ifadesini yineleyerek, ABD'nin geçen 18 ay içinde Haiti'ye 90 milyon dolarlık yardım yaptığını ve desteğe devam edileceğini kaydetti.

HAİTİ'DEKİ KRİZİN ARKA PLANI

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, yine aynı yıl ağustosta meydana gelen ve 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, insan kaçırma ve şiddetin artmasıyla son bir yılda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

Silahlı grupların çatışması nedeniyle nisandan bu yana 500'den fazla kişi yaşamını yitirirken 3 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti Başbakanı Ariel Henry ve Bakanlar Kurulu, 7 Ekim'de, kısmen "silahlı çetelerin suç eylemlerinden" kaynaklanan krizin durdurulması için yeterli sayıda özel bir silahlı müdahale gücünün ülkeye acilen konuşlandırılmasını talep etmiş ancak hiçbir ülke bu talebe yanıt vermemişti. (AA)