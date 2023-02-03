Birleşmiş Milletler: Etiyopya'ya yapılan yardımlar bazı bölgelere ulaşamıyor

OCHA'nin yayımladığı son rapora göre, 12-18 Ocak'ta Tigray bölgesinde yaşayan yaklaşık 400 bin kişi gıda yardımı aldı.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Kasım 2022'de ateşkes anlaşması ile durumun iyileşmeye başladığını ve bazı bölgelere yardım ulaştırıldığını aktardı.

Nino, savaşın ağır yaşandığı bazı bölgelerdeki sivillere ulaşmanın halen çok zor olduğunu belirterek, "Afar, Amhara ve Tigray bölgelerinde yardım dağıtımı genişletildi ancak bazı bölgelere ulaşmak halen çok zor." dedi.

Addis Ababa hükümeti ile isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında 2 Kasım 2022'de yapılan çatışmaların durdurulması anlaşmasından bu yana Tigray'a 127 bin tondan fazla gıda yardımı yapıldığını kaydeden Nino, "Bu yardımlar, 3,8 milyondan fazla insana ulaştı." ifadesini kullandı.

1 MİLYON KŞİİ KOLERA TEHDİDİ ALTINDA

Nino, Etiyopya'nın orta ve güneyindeki Oromia ve Somali bölgelerinin bir kısmında şu ana kadar 1000'den fazla kolera vakasının rapor edildiğini ve 1 milyondan fazla insanın yüksek risk altında olduğunu bildirdi.

Diğer yardımların yanı sıra gıda, su, sağlık ve tarım desteği ile 17 milyon insana ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Nino, "Ağızdan kolera aşılama kampanyası başlatıldı ve şu ana kadar riskli kesimin yüzde 33'üne ulaşıldı. İhtiyaç durumu göz önüne alındığında geniş çaplı aşılama için ekstra finansman da kritik önem taşıyor." diye konuştu.