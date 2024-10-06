BM Genel Sekreteri Guterres'ten '7 Ekim' mesajı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 7 Ekim dolayısıyla bir video mesaj yayınladı.

Uluslararası toplumun 'Hamas'ın korkunç faaliyetleri'ni kınaması gerektiğini belirten Guterres, 7 Ekim'de meydana gelen olaylara odaklanılması gerektiğini söyledi.

Esirlerin serbest bırakılmasının ve silahların susturulmasının zamanı geldiğini ifade eden Guterres, “Barış, uluslararası hukuk ve adalet zamanı. Birleşmiş Milletler bu hedeflere ulaşma konusunda tamamen kararlı. Kan ve bölünmenin ortasında umuda tutunmalı, tüm Orta Doğu'daki acı ve şiddete son vermeliyiz" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail, Filistin ve diğer ülkelerde kalıcı çözümü sağlamak için çalışmaktan vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek ancak bu şekilde bölge ülkelerinin barış, onur ve saygı içinde bir arada yaşayabileceğini söyledi.