BM: Sudan'dan Güney Sudan'a 200 bin mülteci geri dönebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Hanna Tetteh, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar nedeniyle Sudan'dan Güney Sudan'a yaklaşık 200 bin mültecinin geri dönme olasılığı bulunduğunu belirtti.

BM: Sudan'dan Güney Sudan'a 200 bin mülteci geri dönebilir

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Tetteh, BM Güvenlik Konseyinde Sudan ve Güney Sudan arasındaki ilişkiler ve genel durum hakkında düzenlenen oturumda üye ülkeleri bilgilendirdi.

Çatışmaların, Sudan ve Güney Sudan'la ikili ilişkiler üzerinde derin etkisi olduğuna işaret eden Tetteh, Sudan'da çatışmaların insani, güvenlik, siyasi ve ekonomik alanlardaki etkilerinin Güney Sudan'da endişe yarattığını dile getirdi.

Tetteh, iki ülke arasında ilişkilerin çatışmalar öncesinde ilerleme kaydettiğini ve üst düzey ziyaretlerle istikrarlı yürüdüğünü vurgulayarak, "Sudan'daki çatışmalar, iki ülkenin kaydettiği ilerlemeyi de tehlikeye atıyor." dedi.

Daha önce Güney Sudan'dan Sudan'a giden mültecilerin tekrar dönmeye başladığına dikkati çeken Tetteh, bu çerçevede 535 kişinin döndüğünü bildirdi.

Tetteh, "Çatışmalar nedeniyle Sudan'dan Güney Sudan'a yaklaşık 200 bin mültecinin geri dönme olasılığı bulunuyor. Bu, toplumun üçte ikisinin insani yardıma muhtaç olduğu Güney Sudan için büyük bir sınama teşkil eder." diye konuştu.

Sudan ve Güney Sudan arasında yer alan sınırdaki güvensizliğin ise silah ve suç örgütlerinin geçişlerini artırabileceğine işaret eden Tetteh, çatışmaların aynı zamanda günlük ticari faaliyetleri ve gıda nakliyesini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Güney Sudan 2011'de bağımsızlığını ilan ederek Sudan'dan ayrılmıştı. Ülkede yıllarca süren iç savaş on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin evini terk etmesine neden olmuştu.

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