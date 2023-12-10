BM uyardı: Gazze nüfusunun yarısı açlıktan ölüyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı direktör yardımcısı Carl Skau, ihtiyaç duyulan malzemelerin yalnızca bir kısmının Gazze'ye girebildiğini ve 10 kişiden dokuzunun her gün yemek yiyemediğini söyledi.

Skau, Gazze'deki koşulların teslimatları "neredeyse imkansız" hale getirdiğini söyledi.

İsrail ise buna rağmen, Hamas'ı ortadan kaldırmak ve İsrailli rehineleri eve getirmek için Gazze'ye hava saldırılarına devam etmesi gerektiğini söylüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Yarbay Richard Hecht Cumartesi günü BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir sivil için her türlü ölüm ve acı acı vericidir, ancak başka alternatifimiz yok. Gazze Şeridi'ne mümkün olduğunca çok şey sokmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.

Şehrin kalan tek sağlık tesisi olan Nasır Hastanesi'nin plastik cerrahi ve yanık ünitesi başkanı Dr. Ahmed Moghrabi, BBC'ye yiyecek kıtlığı hakkında konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

"3 yaşında bir kızım var, benden her zaman biraz tatlı, biraz elma, biraz meyve istiyor. Sağlayamıyorum. Kendimi çaresiz hissediyorum. Yeterli yiyecek yok, yeterli yiyecek yok, sadece pirinç, sadece pirinç var inanabiliyor musun? Günde sadece bir kez yemek yiyoruz" dedi.