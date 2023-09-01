BM: Yardım ulaşmazsa binlerce çocuk açlıktan ölecek

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'ye gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde 2023 sonuna kadar 200 bin çocuğun açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.

KAYNAK: AA
BM: Yardım ulaşmazsa binlerce çocuk açlıktan ölecek

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) Mali'deki duruma ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada süregelen çatışmalar, yerinden edilmeler ve kısıtlı insani yardım ulaşımı nedeniyle 5 yaş altı yaklaşık 1 milyon çocuğun yıl sonuna kadar akut beslenme yetersizliğine itilebileceği ifade edildi.

Mali nüfusunun yaklaşık çeyreğinin gıda güvensizliğiyle mücadele ettiğine dikkati çekilen açıklamada, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu 2 bin 500 kişinin Menaka bölgesinde açlık tehlikesi altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, dünyada birçok sorunun bulunduğu bir dönemde "kimin kurtarılacağını seçme hakkı" bulunmadığına dikkati çekilirken, Mali'deki insani krize hızlı bir şekilde çözüm bulunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

"Mali'ye gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde 2023 sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir" uyarısı yapılan açıklamada, durumun ciddiyetine rağmen ülkeye yönelik yardım fonlarının çok düşük düzeyde olduğunun altı çizildi.

İlgili Haberler
Norveç, Mali'deki büyükelçiliğini yıl sonuna kadar kapatacak
Norveç, Mali'deki büyükelçiliğini yıl sonuna kadar kapatacak
Burkina Faso ve Mali, olası bir askeri müdahaleye karşı Nijer'e savaş uçağı gönderdi
Burkina Faso ve Mali, olası bir askeri müdahaleye karşı Nijer'e savaş uçağı gönderdi
Mali’de barış gücüne saldırı. BM çekilme sürecini hızlandırıyor
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Maaşını alamayan vatandaş valilik önünde ağaca çıktı Güncel
Maaşını alamayan vatandaş valilik önünde ağaca çıktı
1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barış için dans ettiler Güncel
1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barış için dans ettiler
Muğla'da kamyonet kasasından 49 sığınmacı çıktı Güncel
Muğla'da kamyonet kasasından 49 sığınmacı çıktı
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü Güncel
Tartıştığı oğlunu pompalı tüfekle öldürdü
Uçak kapısına çağrılıp bekletildi nedenini sorunca tehdit edildi Yaşam
Uçak kapısına çağrılıp bekletildi nedenini sorunca tehdit edildi
Serenay sarıkaya saçlarını kapattı göbeğini açtı Magazin
Serenay sarıkaya saçlarını kapattı göbeğini açtı