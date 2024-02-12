BM'den korkutan açıklama: Dünya kaos çağına girdi

Kaynak: DHA
BM'den korkutan açıklama: Dünya kaos çağına girdi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın ''kaos'' çağına girdiğini, bunun tehlikeli ve öngörülemez olduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, “Dünyamız bir kaos çağına giriyor ve bunun sonuçlarını görüyoruz. Tehlikeli ve öngörülemez bir serbestlik ve tam bir cezasızlık. Günümüzün çok kutuplu dünyasının karmaşıklıklarıyla başa çıkabilmek için küresel barış ve güvenlik çerçevelerini güçlendirmemiz ve yenilememiz gerekiyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar alabilmeli ve bunları uygulayabilmelidir. Daha temsil edici hale gelmelidir. Konsey'in çalışma yöntemleri de güncellenmelidir ki üyeler arasında keskin görüş ayrılıkları olsa dahi Konsey ilerleme kaydedebilsin” dedi.

Guterres, dünyada şu anda çok fazla öfke ve nefretin olduğunu belirterek, “Bugün dünyamızda çok fazla öfke, nefret ve gürültü var. Her gün ve her fırsatta savaş varmış gibi görünüyor. Dünyanın her yerinde ve her konuda eksik olan parça barıştır. İnsanlar barış ve güvenlik istiyor.

Barış ve haysiyet istiyorlar. Barış ve huzur istiyorlar. Barış insanlığın en büyük sorumluluğudur. Bu zor ve bölünmüş anda, bugün ve gelecek nesiller için bu yükümlülüğümüzü yerine getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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