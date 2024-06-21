BM'den Mavi Hat boyunca ateşkes çağrısı

Kaynak: AA
BM'den Mavi Hat boyunca ateşkes çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan ile İsrail'i ayıran sınır olan Mavi Hat boyunca ateşkes çağrısı yaptı.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü’nün (UNIFIL) yaptığı açıklamaya göre, BM Lübnan Özel Koordinatörü Hennis-Plasschaert, UNIFIL Misyonu Başkanı ve Başkomutanı General Aroldo Lazaro ile Lübnan'ın güneyinde görev yapan UNIFIL güçleriyle buluştu.

Hennis-Plasschaert tarafından, Hizbullah ile İsrail ordusu arasında 8 aydan uzun süredir devam eden ve binlerce kişiyi olumsuz yönde etkileyen çatışmaların ardından Mavi Hat boyunca tekrar istikrarı sağlamayı istediği iletildi.

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Konu hakkında yapılan açıklamada, tüm tarafların karşılıklı çatışmayı durdurması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararı doğrultusunda sürdürülebilir çözümlere bağlı kalması gerektiğinin altı çizildi.

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