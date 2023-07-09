BM'den Sudan'daki hava saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan’da 22 kişinin hayatını kaybettiği hava saldırısını kınadı.

BM'den Sudan'daki hava saldırısına kınama

BM Genel Sekreterlik sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Guterres’in Sudan’da 22 kişinin öldüğü hava saldırısını kınadığı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı dilediği belirtildi.

Açıklamada, “Genel Sekreter, silahlı güçler arasında devam eden savaşın Sudan'ı tam ölçekli bir iç savaşın eşiğine getirerek potansiyel olarak tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmasından derin endişe duymaya devam ediyor." ifadesi paylaşıldı.

Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmalarda dün, orduya ait savaş uçakları başkentin batısındaki Umdurman'ın Darüsselam Mahallesi'ne hava saldırısı düzenlemişti.

Görgü tanıkları, kadın ve çocukların da aralarında olduğu en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirtmiş, HDK'den yapılan açıklamada ise saldırıda en az 31 kişinin öldüğü ve onlarca sivilin yaralandığı kaydedilmişti.

- Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlere göre, çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti ve on binlerce kişi yaralandı. Ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyona yakın kişi yerinden edildi. (AA)

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