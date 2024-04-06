BMW'den 6 sene sonra ilk! Manuel seçeneğiyle geldi...

Alman otomotiv devi BMW, Z4 M40i'yi ocak ayında tanıttı. 2018'den beri yollarda olan ancak otomatik şanzımana sahip araçta manuel şanzıman seçeneği de sunuldu.

Dinamik roadster artık en üst versiyonu olan Z4 M40i'de "Handschalter" paketi ile 6 ileri vitesli bir manuel şanzımanla olacak.

387 HP güç ve 500 Nm tork üreten 3,0 It'lik Sıralı 6 silindirli motorla birlikte 0-100 km/s hızlanması otomatik şanzımanlı versiyona göre 0,1 saniye artarak 4,6 saniye oldu.

BMW'ye göre manuel Z4 sınırlı sayıda üretilmeyecekken, üretici, satın alınmak istenen kadar araç üretmeyi planlıyor.