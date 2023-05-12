BM'ye göre Sudan'dan 1 ayda 200 bin kişi kaçtı

BM, 12 Mayıs Cuma günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 200.000 kişinin Nisan ortasında çıkan çatışmalardan kaçmak için Sudan'ı terk ettiğini ve yüz binlerce kişinin ülke içinde yerinden edildiğini söyledi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Olga Sarrado, Cenevre'de düzenlediği olağan basın toplantısında, " Sudan'daki şiddet dördüncü haftasında devam ederken, yaklaşık 200.000 kişi ülkeden kaçmak zorunda kaldı" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise salı günü, Sudan'da ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sayısının şu anda 700.000'i aştığını ve bir hafta önce kaydedilen 340.000'in iki katından fazla olduğunu söylemişti.