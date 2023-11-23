Böbreğini seven okumalı

Uzmanı uyardı, "Erken teşhis edilmezse, ölümle sonuçlanabilir"dedi. İşte böbrek hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler...

KAYNAK: İHA
Böbreğini seven okumalı

Uzman Doktor Meryem Timuçin, kronik böbrek hastalığının erken fark edilip tedavi edilmediği zaman ağır böbrek yetmezliği ve ölüm ile sonuçlanabileceğini söyledi. Nefroloji Uzmanı Timuçin, önemli açıklamalarda bulundu, “Kronik böbrek hastalığı son yıllarda tüm dünyada adeta bir salgın şeklinde artış göstererek ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Bu hastalığın önemine dikkat çekmek için her yıl Mart ayının ikinci Perşembe günü 'Dünya Böbrek Günü' olarak kutlanmaktadır. Kronik böbrek hastalığı dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunudur, erken fark edilip tedavi edilmediği zaman ağır böbrek yetmezliği ve ölüm ile sonuçlanabilir. Dünya genelinde kronik böbrek hastalığının görülme oranı yüzde 10 - 12 civarındadır” dedi.

O HASTALIKLARI TAŞIYORSANIZ DİKKAT

Uzm. Dr. Timuçin, kronik böbrek hastalığının nedenlerini sıralayarak, “Kronik böbrek hastalığının en sık görülen nedenleri şeker hastalığı, yüksek tansiyon, nefritler, kistik böbrek hastalıkları ve üroloji (idrar yollarında taş veya tıkanıklık) problemlerdir. Kontrolsüz şeker hastalığı, kontrolsüz hipertansiyon, kalp hastalığı, şişmanlık, ileri yaş, ailede böbrek hastalığı öyküsü, sigara ve sık ağrı kesici ilaç kullanımı kişiyi böbrek hastalığı açısında yüksek riskli hale getirmektedir. Kronik böbrek hastalığı genellikle belirti vermeden sinsi bir şekilde son dönem böbrek yetmezliğine yani diyaliz aşamasına ilerlemektedir. Bu nedenle riskli kişiler başta olmak üzere herkesin düzenli olarak sağlık taramasında geçmesi, basit kan ve idrar testi ile böbrek fonksiyonları kontrol ettirmesi gerekmektedir. Erken teşhis ve tedavi edilemeyen kronik böbrek hastalığı son dönem böbrek yetmezliğine ilerlemekte, bu aşamada diyaliz ve böbrek nakli tedavileri gündeme gelmektedir” diye konuştu.

BÖBREKLER ASLA SUSUZ KALMAMALI

Dr. Timuçin, Böbrek sağlığını korumak için tavsiyeler vererek, “Böbrek sağlığı açısından böbrekleri susuz bırakmamak ve yeterli su alımına özen göstermek, tuzdan olabildiğince uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve ideal vücut ağırlığımızı korumak, sigaradan ve alkol tüketiminden kaçınmak gerekmektedir” şeklinde konuştu.

İHA

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