Böbrek ağrısı için gitti. Karnından çıkan şoke etti. 'Gebe kadın gibiydim'

Ameliyat sonrası ağırlığı 70 kilodan 55 kiloya düşen Şükrü Genç, "Çok büyük bir karın bölgesine sahiptim, hamile bir kadın gibi görünüyordum. Başlangıçta sadece kilo aldığımı düşünüyordum ve önemsemiyordum. Ancak ağrılar başladığında hastaneye gitmek zorunda kaldım" diye anlattı.

Alanya'da müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Genç, yaklaşık bir yıl önce karın ağrıları yaşamaya başladı ve Alanya Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan muayenede karın bölgesinde bir kitle tespit edildi ve daha sonra Isparta'da özel bir hastaneye sevk edildi.

Durumun ciddiyetini anlayan Genç, tedavi için ailesinin yanına İzmir'e gitti ve İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan detaylı tetkikler sonucunda, dalak, pankreas, kalın bağırsak ve böbrek üstü bezlerini de içine alan 35x25 santimetre boyutlarında ve 8 kilogram ağırlığında bir tümör olduğu belirlendi.

Genç'e, bağ dokusundan kaynaklanan ve nadir görülen sarkom hastalığı teşhisi konuldu.

19 Mart'ta İzmir Şehir Hastanesi'nde Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Kayapınar ve Cerrahi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Güner tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Genç, "Hayatta olmamın sebebi doktorlarım" diyerek minnettarlığını ifade etti.

Karnındaki büyüyen kitle nedeniyle kilo aldığını fark ettiğini ancak durumu ciddiye almadığını belirten Genç, "Daha önceden böbrek taşı problemim vardı ve bu ağrıları ona bağlamıştım. Ancak kitle, böbreğe baskı yaparak ağrılara neden oluyormuş. Alanya Devlet Hastanesi'nde yapılan ultrason ve MR incelemeleriyle kitle tespit edildi. Isparta'daki özel bir sağlık kuruluşunda ameliyat için hazırlandım ancak ailemin yanında olmak istediğim için İzmir'e geldim. Burada yapılan kan, idrar ve diğer tahliller sonucunda ameliyatın riskli olabileceği söylendi. Yine de ameliyat olmaya karar verdim ve doktorlarım da bu büyük riski üstlendi. Onların sayesinde başarılı bir operasyon geçirdim ve hayatta kalmayı başardım" dedi.

Genç, "Hamile bir kadın gibi büyük bir karın bölgesine sahiptim" diyerek durumunu tarif etti ve müzisyen olarak diyaframını etkin kullanamadığı için performansının etkilendiğini belirtti.

Ameliyat sonrası 70 kilodan 55 kiloya düştüğünü ve doktorlarının tümörün 8 kilogram ağırlığında olduğunu söylediğini aktardı.

Sigara bağımlılığından kurtulduğunu ve artık sigara kokusuna bile tahammül edemediğini ekledi.

İzmir Şehir Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Kayapınar, Genç'in 29 Mart'ta taburcu edildiğini ve ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon yaşamadığını belirtti.

Kayapınar, Genç'in dünyada nadir görülen bir damar anomalisi taşıdığını ve bu durumun cerrahi açıdan büyük bir risk oluşturduğunu ifade etti.