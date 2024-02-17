Böbrek taşı düşürten kan grubu ortaya çıktı

Böbreklerimiz, vücudumuzun önemli organlarından biri. Onları sağlıklı tutmak için yapabileceğimiz çok şey var. Bunlardan biri de böbreklerimizde taş oluşmasını önlemek. Fakat bu her zaman yeterli olmuyor. Çünkü kan gruplarımız da böbrek taşına yakalanma ihtimalimizi değiştiriyor.

Ulusal Böbrek Vakfı, her on kişiden birinin hayatı boyunca en az bir kere böbrek taşı geçirdiğini söylüyor. İsveç'te yapılan bir başka çalışma da, kan gruplarının böbrek taşıyla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

BÖBREK TAŞI NASIL ANLAŞILIR?

Böbrek taşı, kaburgaların altı, yan ve sırt bölgesinde şiddetli ve keskin ağrılara neden oluyor. Ağrı, dalgalı bir şekilde gelişiyor. Ayrıca idrara çıkarken yanma hissi, mide bulantısı, kusma, ateş ve titreme de görülebiliyor. Böbrek taşı olmamak için bol su içmenin önemli olduğunu uzmanlar belirtiyor.

BÖBREK TAŞI RİSKİ EN DÜŞÜK KAN GRUBU HANGİSİ?

Penn Medicine, kan gruplarının kalp hastalığı, kalp krizi, hafıza kaybı ve bazı kanser türleri gibi hastalıkların riskini etkilediğini açıklıyor. eLife dergisinde yayımlanan bir çalışma, beş milyonun üzerinde kişinin sağlık verilerini inceleyerek, kan gruplarıyla binin üzerinde hastalık arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Bu çalışmaya göre, B kan grubuna sahip olanlar, böbrek taşı olma riski en düşük olan gruptur.