Böbreklere, ödem ve şişliğe iyi geliyor. Faydaları saymakla bitmeyen ot ortaya çıktı

Editör: Serhat Ağa

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Böbreklere, ödem ve şişliğine iyi gelen kırkkilit otunun faydaları dikkat çekti.

Kırkkilit otuyla ilgili detaylar…

KIRKKİLİT OTU NEDİR?

Halk arasında at kuyruğu otu olarak da bilinen kırkkilit otu, çiçeği olmayan, kısa ve sivri yapraklara sahip, kök kısmı 1 metre derinlikte olan, genellikle su kenarlarında yetişen, atkuyruğugiller familyasından çok yıllık şifalı bir otsu bitkidir. Geçmişi Antik Yunan ve Roma'ya dayanan ot ayrıca çam otu, zemberek otu, kuş kuyruğu, tilki kuyruğu ve kırkboğum isimleri ile de bilinir. Mayıs ve haziran aylarında beliren kırkkilit otu ülkenin hemen her yöresinde, yol kenarlarında, tarlalarda, bahçelerde yetişebildiği gibi kendine özgü yeşil rengiyle de kolayca tanınabilir.

KIRKKİLİT OTUNUN FAYDALARI

-Böbreklere iyi geliyor. Ödem ve şişliğe iyi geliyor

-Kemik sağlığına olumlu etkilerde bulunuyor

-Kemikle ilgili yaşanan sorunlara çözüm olabiliyor

-Eklem ağrılarına da iyi geliyor

-Saç ve tırnak sağlığını destekliyor

-Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

-Birçok kanser türüne yakalanma riskini de azaltıyor

-Romatizma ağrılarına da iyi geliyor

-Kansızlığa olumlu etkileri bulunuyor

-Ağız ve diş sağlığını koruyor

KIRKKİLİT OTU NASIL KULLANILIR?

Şifalı bir bitki olduğu düşünülen kırkkilit otunun farklı kullanımları vardır. Ülkenin hemen her yöresinde yetişen bitki ile yemek yapılabilse de en yaygın formu çay olarak tüketilmesidir. Taze ya da kuru şekliyle çay olarak hazırlanabilir.

At kuyruğu otu olarak da bilinen otu saç ve tırnak bakımında deneyebilirsiniz. Ot ile hazırladığınız ılık çayı direkt olarak tırnaklara ve saç diplerine uygulayabilirsiniz. Otun ciltte kuruluk yaratmaması adına çayın ılık olmasına dikkat edilmelidir. Aynı zamanda kurutulmuş otu ezerek krem haline getirebilir, cilt yaraları için de kullanabilirsiniz. Ezilmiş ota kıvam alması için Hindistan cevizi yağı ya da zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Otun kullanımı öncesi, uzman doktorlara danışılması önerilir.

KIRKKİLİT OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kırkkilit diğer adı ile at kuyruğu otu çoğunlukla çay şeklinde tüketilir. Bu çay kurutulmuş otun sıcak suda demlenmesi ile yapılır. O yüzden hazırlaması da oldukça basittir.

İlk olarak 2 dal taze kırkkilit otu ya da 2 çay kaşığı kurutulmuş hali, kaynamakta olan bir su bardağının içerisine atılır. Eğer otunuz kuru ise 10 dakika, taze ise 20 dakika suyun içinde kaynatılır.

Biraz demlemeye bıraktıktan sonra da içebilirsiniz.

Kırkkilit otu çayını, 2-3 hafta aralıklarla içmeniz tavsiye edilir.