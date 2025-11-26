İstanbul Fatih'te bir otelde konaklayan ve 2 bebek baba ve anne olmak üzere, 4 ferdi de vefat eden Böcek ailesinin otopsi raporu açıklandı.

Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre, ailenin böcek ilacından vefat ettiği netleşti.

GIDA OLMADIĞI VURGULANDI

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, şu ifadeler kaydedildi:

"Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan görüş alınması gerektiği yönünde kanaat belirten rapor, 24 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. 25 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat dosyası da gönderilerek Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında görüş istenmiş olup, 1. İhtisas Kurulu tarafından ölüm sebeplerini belirtir mütalaa 26 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemleri ile laboratuvar incelemeleri ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek, çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek’in; Ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği, Ölümlerinin, kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir"

GÖZLER TUTUKLU ESNAFA ÇEVRİLDİ

Adli Tıp'tan gelen bu kesin raporla birlikte, gözler soruşturma kapsamında tutuklanan esnafın durumuna çevrildi. Çünkü Böcek ailesinin vefatından sonraki ilk günlerde ailenin gıda zehirlenmesi yaşadığı ihtimali üzerinde durulmuş ve çok sayıda işletme mercek altına alınmıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli arasında bulunan bir otel çalışanı, ilaçlama şirketinin sahibi ve oğlu ile bu şirketin bir çalışanı "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanırken, otel sahibi hakkında ev hapsi, resepsiyon görevlisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Gözaltında bulunan simitçi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili daha önce midyeci, kokoreççi, lokumcu ve bir kafe sahibi de tutuklanmıştı.