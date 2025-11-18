Almanya'da Türkiye'ye tatile gelip zehirlenme nedeniyle anne, baba ve 2 çocuk olmak üzere vefat eden Böcek ailesine dair otopsi raporu açıklandı.

Raporda, ölüm nedeni kimyasal madde zehirlenmesi olarak yer aldı. Gıda zehirlenmesinin düşük ihtimal olduğu belirtildi.

ÖNCE ÇOCUKLAR GİTTİ…

12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana gelen acı olayda, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları 6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal ile birlikte Fatih'teki otelde konaklamaya başladı.

Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek, kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ardından da ağabeyi Kadir Muhammet hayatını kaybetti.

Anne Çiğdem Böcek ise çocuklarının ölümünden 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Baba ise dün hayatını kaybetti.

GIDA ZEHİRLENMESİ DÜŞÜK İHTİMAL KALDI

Çocukların ve annenin hayatını kaybetmesiyle ilk olarak gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde duruldu.

Ailenin tükettiği yiyeceklere ilişkin numuneler toplandı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında incelemeye alındı. Konuya ilişkin kokoreççi, midyeci, lokumcu ve işletme sahibi gözaltına alındı.

Öte yandan olayda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. DHA'ya yansıyan bilgilere göre;

Kokoreç dükkanı sahibi Ercan E. savcılık ifadesinde, "İş yeri bana aittir. Dükkanda bulunduğum sırada siparişle veya bu siparişlerin hazırlanmasıyla herhangi bir şekilde ilgilenmiyorum. İş yerinde kullanmış olduğumuz malzemeleri dükkana satan firmalar kendileri getiriyor. Biz sadece ödemesini yapıyoruz. Marketten alınan tavuk, sucuk ve kaşarı bazen kızım, bazen de ben alıyorum. Olayla ilgili iş yerime ailenin geldiği sırada ben yoktum. Aynı ürünleri günlük 300 - 400 farklı kişiye vermekteyiz. Bu zamana kadar herhangi bir şikayet olmadı. Ürünlerin hijyenine dikkat etmekteyiz. Hatta bu olayın 1 hafta kadar öncesinde bu iş yerinde denetim yapıldı ve ürünlerin hijyen kurallarına uygun olduğuna dair tutanak tuttular. Aynı iş yerinde bu aile gelmeden önce de kızımın aynı kokoreçten yediği görülmektedir’ dedi.

'ÇOCUKLAR HERHANGİ BİR ÜRÜN YEMEDİ'

Kuruyemiş ve lokum satıcısı Fatih T. ifadesinde, "Ben iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorum. Dükkan Azad Erdoğdu adınadır. Kendisi 3 aydır hasta olduğu için iş yerine gelmez. Dükkan içerisinde çocuklar herhangi bir ürün yemedi. Ayrıca anne ve babasına ikram ettiğim nar çayından da içmediler. Müşterinin almış olduğu 200 lira karşılığında bin 100 gram gelen lokumdan aynı gün içerisinde yaklaşık 200 farklı müşteriye de sattığımız olmuştur. Satın almayan 200 farklı müşteriye de bu lokumdan tattırmışızdır. Bu olayda da tanımadığım müşteri karışık lokum satın almıştı. Bizim lokumlarımız paketi açılıp bittikçe tezgah önünde yenileriyle değiştirilir. Bu lokumun içerisinde herhangi bir süt ürünü bulunmaz. Kaymaklı değildir. Meydana gelen ölüm olayıyla benim satmış olduğum ürünün herhangi bir bağlantısı veya illiyet bağı olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'SİRKÜLASYON FAZLA OLDUĞU ÜRÜNLER TAZEDİR'

Kafe sahibi Fahri Mustafa O., "Sebil Kafe adlı iş yeri bana aittir. Çayları anne ve baba, Fantayı ise çocuklar içti. İşletmemde herhangi bir yiyecek veya tatlı tüketmediler. Bu olayı öğrendikten sonra iş yerimde bulunan meşrubat ürünlerini kendim ve çalışanlarım ile birlikte kontrol ettim. Ayrıca ilçe tarımdan gelip numune dahi almışlar. Çay, kahve ve kapalı ürünler sirkülasyon fazla olduğu için her zaman tazedir" ifadelerini kullandı.

'AYNI TEZGAHTAN ARKADAŞLARIM DAHİL YİYORLAR'

Seyyar midyeci Yusuf D. ifadesinde, "Ben midye satışı yapmaktayım. O gün halamın oğlu Murat Kılıvan’ın tezgahında çalışıyordum. Daha önce belirttiğim üzere Fatma Akgül adlı kişiden bin 50 adet midye almıştım. 13.30 sıralarında midye satmaya başladım. Aynı günün akşamı 22.00 sıralarında bütün midyeleri bitirdim. Gün içerisinde aynı midyelerden aşağı yukarı 10 adet yemişimdir. Olayla ilgili midye yiyen aileye 1 porsiyon midye verdim. Bunun karşılığında 200 lira para aldım. Midyeyi adamla kadının yediğini gördüm. Ben 5 senedir midye satıyorum. Bu zamana kadar benzer bir olayla kesinlikle karşılaşmadım. Aynı tezgahtan arkadaşlarım dahi yiyorlar" dedi.