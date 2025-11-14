Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen 4 kişilik aile, Ortaköy'de midye ve kumpir yedikten sonra fenalaştı. 2 çocuk ve anne hayatını kaybederken, baba ise entübe edildi. Başsavcılık olaya ilişkin başlattığı soruşturmada 4 kişi gözaltına aldı. Restoran ise mühürlenmişti. Ceylan Sever, ailenin yemek yediği işletmenin sahibi Ercan E., seyyar satıcı Yusuf D. ve Fatih T.’nin suç kaydı olduğunu aktardı.

AİLE ORTAKÖY’DE NE YEDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasında yer alan bilgilere göre; 9 Kasım saat 16.40’ta ailenin Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi. Böcek ailesi, hiçbir yere uğramadan konakladıkları otele giriş gerçekleştirdi.

11 Kasım’da 10:08’de otelden ayrılan aile 14:20 civarında Ortaköy’deki seyyar midye tezgahından midye yediler. 20 dakika sonra Böcek ailesi ise G.M. isimli işletmeye gitti. Burada çorba içip sucuk kokoreç ve tavuk tantuni yedikleri belirtildi. Buradan da 15:17’de ayrılan Böcek ailesi 18:30’da H.S.B. isimli işletmeden lokum alarak 18:43’te otele gittiler.

HASTANE SONRASI FENALAŞTILAR

12 Kasım saat 11:42’de otelden çıkan aile Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi’ne gitti. Anne ve babaya burada, çocuklara ise Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi edildi uygulandı. Akabinde Böcek ailesi 15:40’ta otele giriş yaptı ve bir daha otelden çıkmadılar. 13 Kasım 02:20’de anne Çiğdem Böcek otel lobisinin merdivenlerinde 112 acil yardım hattını aradı. Ambulans 8 dakika sonra otele geldi. Böcek ailesi 03:00’da hastaneye sevk edildi. Otel odasında yapılan incelemelerde lokumlar ve 2 adet kusmuk örneği olay yeri inceleme ekibi tarafından alındı.

SATICILAR SABIKALI ÇIKTI

Yapılan çalışmalar neticesinde ailenin yemek yediği işletmenin sahibi Ercan E., midye yedikleri seyyar satıcı Yusuf D. ve ailenin lokum aldığı dükkandaki satışı yapan Fatih T., “taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan gözaltına alındı. Otel çalışanı ve işletmecisinin tanık olarak dinlendi.

Ercan E.’nin, “Görevi yaptırmamak için direnme” ve “kasten yaralama” Yusuf D.’nin “Nitelikli Dolandırıcılık” suçundan 11 suç kaydı, Fatih T.’nin ise, “taksirle yaralama” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin gözaltı süresi de bir gün süreyle uzatıldı.