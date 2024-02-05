Böcek ilacı faciasında yeni gelişme! 8 yaşındaki Ahmet Enes yaşamını yitirmişti

Ahmed El Muhammed ifadesinde, “Elimdeki böcek ilacını 800 TL’ye sattım. Parasını da elden peşin aldım. İlacı nasıl kullanacağını sordum, bana ilacı nasıl kullanılacağını bildiğini söyledi. Herhangi bir böcek ilacı veya benzeri ilaçları satmaya yetkim yok” dedi.

Olayın yaşandığı Meram ilçesi, Uluırmak Mahallesi’ndeki 2 katlı evde, inşaat işçisi Abdülkerim El Ahmed, 29 Ocak günü evinin çeşitli noktalarına peçete ve kağıt üzerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantlayarak ailesiyle birlikte evden ayrıldı. Üst katta oturan ev sahibi Necla Duran (67), sömestir tatili nedeniyle ziyarete gelen kızı Ayşe Temel (40), torunları Fatmanur Temel (18), Yasin Temel (15) ile diğer kızının çocukları Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21), 31 Ocak Çarşamba günü mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Ahmet Enes, anneannesinin yanında uykuya daldı. Necla Duran, torununun hareket etmediğini fark edince sağlık çalışanı bir yakınıyla konuşarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ahmet Enes’in duran kalbini çalıştırdı. Ancak ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Ahmet Enes, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Anneanne Necla Duran da sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yaptıkları tetkiklerde ailenin zehirlendiğini saptadı. Polis de evde yaptığı incelemede zehirlenmenin, kiracının evine yaptığı böcek ilacı nedeniyle olduğunu tespit etti.

Ahmet Enes Temel, toprağa verildi. Necla Duran, Ayşe Temel, Fatmanur Temel, Yasin Temel, Mine Büyükgöker ve Sena Gül Büyükgöker ise çeşitli hastanelerde tedavileri devam ederken taburcu edildi.