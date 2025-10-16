Son dönemde küresel çapta artış gösteren vektör kaynaklı hastalıklar, böcek ısırıklarına karşı alınması gereken önlemleri ve tedavi yaklaşımlarını yeniden gündeme getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mayo Clinic ve Birleşik Krallık'taki NaTHNaC (Ulusal Seyahat Sağlığı ve Hastalık Merkezi) gibi saygın kuruluşlar, en etkili bilimsel yöntemleri ifade etti. Bilimsel araştırmalar, böceklerin sadece rahatsızlık vermekle kalmayıp, Batı Nil Virüsü ve Dang humması gibi ciddi sağlık riskleri de taşıdığını doğruladı.

KORUNMADA 'ALTIN STANDART': DEET VE EMPRENYE GİYSİLER

Böcek ısırıklarından korunma konusunda, N,N-Diethyl-meta-toluamide (DEET) içeren kovucuların hala 'altın standart' olduğunu belirten uzmanlar, bunun en güvenli ve etkili yöntemlerden biri olduğunu vurguladı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından da önerilen DEET bazlı ürünlerin, doğru kullanıldığında hamileler ve çocuklar dahil tüm gruplar için düşük risk taşıdığı, yapılan geniş kapsamlı çalışmalarda görüldü.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan (London School of Hygiene and Tropical Medicine) ünlü entomolog Dr. Sarah J. Moore, topluluklara yönelik yaptığı açıklamada, "Korunmada ilk savunma hattı kişisel önlemlerdir. Permethrin gibi insektisitlerle emprenye edilmiş giysiler veya cibinlikler, cilde uygulanan DEET veya Icaridin bazlı kovucularla birleştiğinde en yüksek koruma düzeyini sağlar" ifadesini kullandı.

Ayrıca, gözenekli yapıları sayesinde kimyasal bariyer oluşturarak sivrisineklerin deriyi algılamasını engelleyen grafen bazlı bariyer katmanlar üzerine yapılan son akademik çalışmalar da dikkatleri üzerine topladı. Bu yeni teknolojilerin, gelecekte nefes alabilen kumaşlarda kullanılabileceği belirtildi.

ISIRIK SONRASI TEDAVİDE YENİ YAKLAŞIM: ISI UYGULAMASI ÖNE ÇIKTI

Isırık sonrasında oluşan kaşıntı ve şişliğin yönetimi de bilim dünyasının odak noktası oldu. Geleneksel yöntemler olan soğuk kompres, kalamin losyonu ve oral antihistaminiklerin yanı sıra, son araştırmalar konsantre ısı uygulamasının etkinliğini ortaya koydu.

Almanya'da gerçekleştirilen ve PMC (PubMed Central) platformunda yayımlanan gerçek dünya çalışmasında, 12.000'den fazla böcek ısırığı vakası incelendi.

Araştırmanın bulgularını değerlendiren dermatoloji uzmanı Prof. Dr. Christian Klinger, "51°C'ye kadar konsantre ısı uygulayan tıbbi cihazların, ısırık anından ne kadar zaman geçmiş olursa olsun, kaşıntı ve ağrıyı kayda değer ölçüde azalttığını bilimsel verilerle gördük. Bu, ciltteki reaksiyonları hızla baskılayan umut verici bir fiziksel tedavi seçeneğidir" açıklamasını yaptı.

Küresel uzman görüşleri, böcek ısırıklarına karşı korunma stratejilerinde kimyasal kovucuların etkinliğini koruduğunu, tedavi noktasında ise antihistaminik ve steroid kremlere ek olarak hedefli termal uygulamaların da giderek daha fazla kabul gördüğünü gösterdi.