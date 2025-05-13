Bodrum Belediyesi, yol çalışmalarına hız verdi

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına belirlenen plan doğrultusunda devam ediyor.

Ekipler, ilçe genelinde farklı kurumlarca gerçekleştirilen altyapı bakım, onarım çalışmaları sonrasında bozulan noktalarda yama asfalt çalışması da yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ayrıca Destek Hizmetler Müdürlüğü Plaj Birimi ekiplerine de destek olarak sahillerdeki düzenleme çalışmalarına katılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamda mayıs ayı başından bu yana yaptığı çalışmalar şöyle:

-Yokuşbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin belirli noktalarında kayrak kaldırım ve taş duvar tamiratı,

-Kumbahçe Mahallesi 2432 Sokak'da altyapı çalışmalarının yapıldığı yerlerde üstyapı çalışmaları,

-Eskiçeşme Mahallesi 3144 Sokakta mazgal bakım, onarımı,

-Yeniköy Mahallesi 1606 Sokak ve Kumbahçe Mahallesi Seyit Kaptan Sokak'da kilit parke tamiratı ve mazgal bakım, onarımı,

-Çarşı Mahallesi Azmakbaşı Mevki'nde dere ağzı çalışması ve sahil düzenlemesi,

-Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi ve 2107 Sokak'da dere yolu temizliği, Çökertme ve Cumhuriyet caddeleri ile liman içerisinde parke tamiratı ve 2525 Sokak'da mazgal tamiratı,

-Müskebi Mahallesi Çakmaklı Sokakta ve Çırkan Mahallesi İsmet Paşa Caddesinde parke tamiratı,

-Bahçelievler Mahallesi 7250 Sokak yol tesviye çalışması, 7077 ve 7155 sokaklarda parke tamiratı,

-Yalıkavak Mahallesi Plaj Caddesi, Açelya, Yıldızhan ve Hacı İsmailağa sokaklarda parke tamiratı,

-Turgutreis Mahallesi 4115 Sokak mazgal imalatı, 4157 Sokak yol tesviye çalışması,

-Koyunbaba Mahallesi 5471 Sokak yağmur suyu hattı imalatı,

-Dirmil Mahallesi Frenkazmağı Caddesi'nde kasis çalışması, Tilkicik Caddesi'nde mazgal tamiratı,

-Türkbükü Mahallesi Keleşharım Caddesi'nde taş duvar çalışması, sahil boyunca kayrak kaldırım tamirat ve yenileme çalışması,

-Gündoğan Mahallesi Atatürk Caddesi'nde mazgal tamiratı,

-Geriş Mahallesi Kırlangıç ve Dirikan sokaklarda parke tamiri, Çökertme Caddesi'nde kasis çalışması,

-Farilya Mahallesi 711 Sokak yağmur suyu hattı imalatı,

-Gölköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kaldırım imalatı ve kasis yapım çalışması,

-Tepecik (Karaova) Mahallesi Köyiçi Mevki'nde kadastrol yol açım çalışması,

-Karaova Mahallesi 8240 Sokak parke tamiri, 8204 Sokak yağmur suyu hattı imalatı, Mustafa Kallem Parkı'nda taş duvar çalışması,

-Mumcular Mahallesi 8283 Sokak imar yolu düzenleme ve stabilize serim çalışması, Bayır Küme Evleri Mevki'nde kadastral ve toprak yol düzenlemesi,

-Gölbaşı Mahallesi Göl Caddesi'nde düzenleme ve stabilize serim çalışması, Sağlık Caddesi'nde parke tamiri,

-Kemer Mahallesi Mezarlık Meydanı'nda düzenleme ve bordur döşeme çalışması,

-Çiftlik Mahallesi'nde meydan düzenleme ve yol kenarı temizlik çalışması.