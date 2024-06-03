Bodrum böyle kutlama görmedi

Kaynak: AA
Bodrum böyle kutlama görmedi

Bodrum'da "Goca Bodrum'un Zafer Gecesi" şampiyonluk kutlama etkinliği düzenlendi.

Bodrum FK, Süper Lig'e yükselmesinin ardından Bodrum'da "Goca Bodrum'un Zafer Gecesi" şampiyonluk kutlaması etkinliği gerçekleştirildi.

Bodrumspor Gümbet Tesisleri'nden konvoy halinde üzeri açık otobüsle çıkan futbolcular, yöneticiler ve taraftarlar şehir turu yaptı. Gümbet Mahallesi'nde başlayan tur, Değirmenler, Neyzen Tevfik Caddesi'nden sonra Bodrum Belediye Meydanı istikametine devam etti.

Futbolcular ve yöneticiler, takımı taşıyan üzeri açık otobüsten taraftarlara el salladı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı. Konvoy yoğun kalabalık arasından Bodrum Belediye Meydanı'na güçlükte ulaştı. Bu sırada güzergahtaki işletmeler de şampiyonluk şarkıları çalarak takıma destek verdi.

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, gazetecilere, çok mutlu olduğunu belirterek, "İçimi çok farklı bir his kapladı çünkü benim hayalimdi hem şampiyonluk hem de Süper Lig'de hocalık yapmak. İnşallah bu sene nasip olursa hayalimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Bodrum FK'lı oyuncu Kenan Özer de son maça kadar çok güzel, çok tatlı heyecanlar yaşadıklarını dile getirerek, takıma gösterdiği fedakarlık için tebrik etti.

Bodrum Fk'lı oyuncu Celal Dumanlı da şampiyonluğu doyasıya kutlayacaklarını söyledi.

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