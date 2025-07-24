Bodrum FK'den Fatih Karagümrük'e 4 gol

Kaynak: AA
Bodrum FK'den Fatih Karagümrük'e 4 gol

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK'ye 4-2 mağlup oldu.

Sezon öncesi çalışmalarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fatih Karagümrük ve Sipay Bodrum FK, hazırlık maçında karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakada Bodrumspor, 31. dakikada Ali Aytemur, 33. dakikada Taulant Seferi ve 43. dakikada Pedro Brazao'nun bulduğu gollerle devreyi 3-0 önde kapattı.

TOPLAMDA 6 GOL

Fatih Karagümrük'ün üst üste ataklarla başladığı ikinci yarıda skor, Bodrumspor'un 51. dakikada kendi kalesinde gördüğü golle 3-1 oldu.

Bodrumspor 82. dakikada Celal Dumanlı'nın bulduğu golle farkı 3'e çıkararak skoru 4-1 yaptı.

Maç, Fatih Karagümrüklü futbolcu Tiago Çukur'un uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-2 sona erdi.

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