Bodrum-Kaş arası denizlerde fırtına alarmı!

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Bodrum-Antalya Kaş ilçesi arasında denizlerde fırtına beklendiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Son değerlendirmelere göre rüzgarın, Bodrum-Kaş arasında yarın (Pazar) ilk saatlerden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde (Fethiye-Kaş arası) güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Fırtınanın, güneyinde Pazar günü öğle saatlerinde, kuzeyinde Salı günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği belirtildi.

BALIKÇILARA UYARI

Öte yandan, başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.