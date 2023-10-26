Bodrum sahiline vurdu kepçeyle taşındı. Belediye alarma geçti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 'caretta caretta' cinsi yetişkin bir deniz kaplumbağası ölü halde sahile vurdu.

KAYNAK: İHA
Bodrum sahiline vurdu kepçeyle taşındı. Belediye alarma geçti

Türkbükü Sahili'nde bir deniz kaplumbağasının hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar, hayvanın yanına gittiklerinde yaşamını yitirdiğini fark etti.

İhbarın ardından Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye geldi.

Ekipler, kepçe yardımıyla ölü kaplumbağayı kamyonete yükledi.

Uygun bir yere gömülmek için götürülen kaplumbağanın ölüm sebebi bilinmiyor.

CARETTA CARETTA NEDİR?

Caretta caretta’lar, nesli tükenme tehlikesinde olan nadir canlılardandır.

İnsanoğlunun yerleşme ve çoğalma kapasitesi yüzünden ve ışık kirliliği nedeniyle bugün sayıları giderek azalmaktadır.

Adı deniz kaplumbağası (Caretta caretta), denizlerde yaşar. Yumurtlamak haricinde karaya hiç çıkmaz. Sırt tarafı kırmızımsı kahverengi alt tarafı ise beyazımsı açık sarı renklidir. Bacakları yüzmeye yarayacak biçimde kürek biçimi almıştır ve dış kenarlarında en fazla 2 tırnak bulunur.

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