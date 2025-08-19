Bodrum’da alkollü sürücü dehşeti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, direksiyon hakimiyetine kaybeden bir sürücü otomobiliyle önce kaldırıma ve aydınlatma direğine, ardından park halindeki iki otomobile çarptı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi'nde meydana geldi. B.F.K.'nın kullandığı otomobil, önce iş yerlerinin önündeki kaldırım ve aydınlatma direğine, ardından da park halindeki iki otomobile çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, otomobili Garahasan Caddesi'nde durdurdu. B.F.K.'nin yapılan kontrolde 2.96 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin de bulunmadığı belirlendi. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan sürücü B.F.K'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

