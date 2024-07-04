Bodrum’da dağda insan iskeleti bulundu. JASAT özel ekip kurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis-Akyarlar arasında Bayraktepesi mevkisindeki dağda yürüyüş yapan vatandaşlar dün üzerinde mavi ceket olup, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkeğe ait olduğu belirlenen bir iskeletle karşılaştı.

Vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ulaşan ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, toplanan kemikler kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 AYLIK BOZULMA

Bölgede geniş çaplı araştırma gerçekleştiren JASAT ekipleri, konunun aydınlatılması için özel ekip oluşturdu. Ekipler başta güvenlik kameraları olmak üzere bölgedeki fotokapanları inceleme altına aldı.