Bodrum’da dağda insan iskeleti bulundu. JASAT özel ekip kurdu

Kaynak: DHA
Bodrum’da dağda insan iskeleti bulundu. JASAT özel ekip kurdu

Bodrum ilçesindeki dağlık alanda üzerinde mavi ceket olan ve bir erkeğe ait olduğu belirlenen vücut bütünlüğü bozulmuş insan iskeleti bulundu. JASAT olayla ilgili özel ekip kurup, geriye dönük kayıp ilanlarıyla DNA eşleşmesi gerçekleştirecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Turgutreis-Akyarlar arasında Bayraktepesi mevkisindeki dağda yürüyüş yapan vatandaşlar dün üzerinde mavi ceket olup, vücut bütünlüğü bozulmuş bir erkeğe ait olduğu belirlenen bir iskeletle karşılaştı.

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Vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ulaşan ekipler bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, toplanan kemikler kimlik tespiti ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

6 AYLIK BOZULMA

Bölgede geniş çaplı araştırma gerçekleştiren JASAT ekipleri, konunun aydınlatılması için özel ekip oluşturdu. Ekipler başta güvenlik kameraları olmak üzere bölgedeki fotokapanları inceleme altına aldı.

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