Bodrum'da denize dökülen kuma kaldırın talimatı

İHA'nın haberine göre, Torba’nın Demir Mevkisi'nde site inşa eden bir firma tarafından sahile dökülen ve sahilin doğal karakteristiğini bozan beyaz kumlar, vatandaşlarca görüntülendi.

Vatandaşlar tarafından çekilen bir görüntüde ise bir iş makinesinin sahili kazarak düzenlediği görüldü. Sahile dökülen kum denize kaçmasın diye deniz dibine yerleştirilen büyük beton bloklar da dikkatlerden kaçmadı.

Konu ile ilgili yapılan haberler ve ihbarların ardından Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bahse konu firmaya kabahatler kanunundan işlem yaparak 67 bin TL para cezası kesti.

ÇAM AĞAÇLARI KURUDU

Sahile dökülen kum, kaldırılması için firma tarafından çalışma başlatıldı. İş makineleri ile toplama çalışması yapılırken Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede hazır beklediği görüldü. Deniz içerisindeki beton blokların kaldırılması için de talimat verildi.

Öte yandan, bölgedeki bazı çam ağaçlarının kuruduğu gözlendi. Site inşaatının çevresinde kuruyan küçüklü büyüklü yaklaşık 10 çam ağacının neden kuruduğu ise bilinmiyor.